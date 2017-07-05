Büro Memur-Sen açık ara zirvede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017 yılı Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Memur-Sen üye sayısını arttırırken diğer konfederasyonların üye kaybetmesi dikkat çekti. Memur-Sen geçtiğimiz yıl 956 bin 32 olan üye sayısını 41 bin 57 arttırarak 997 bin 89’a çıkarttı. Memur-Sen, 1 milyon 684 bin 323 sendikallı kamu görevlisinin bulunduğu ülkemizde kendini takip eden en yakın konfederasyona 601 bin 839 fark atarak liderliğini açık ara sürdürdü.

Büro Memur-Sen yine zirvede

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu’nda ise Büro Memur-Sen, açık ara farkla 6’ncı kez genel yetkili sendika oldu. 2012 yılında genel yetkili olduğu günden bu yana üye sayısını sürekli arttıran Büro Memur-Sen, kamu görevlilerinin tercihi olmaya devam ederek bu yılda zirvedeki yerini korudu. Geçtiğimiz yıl 69 bin 954 olan üye sayısını 4 bin 340 arttıran Büro Memur-Sen, 74 bin 294 üye ile genel yetkisini perçinledi. Büro Memur-Sen, rakipleriyle arasındaki farkı da açmaya devam etti. Büro Memur-Sen, kendini takip eden en yakın sendikayla arasındaki farkı 25 bin 710’dan 35 bin 914’e çıkartarak büyük bir başarıya imza attı.

Kardeşlik duygularıyla çalışmalarımız sürecek

Büro Memur-Sen’in 74 bin 294 üyeye ulaşmasını değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, “Bu sayıya ulaşmamızda emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimiz, bundan sonraki süreçte uyumlu yönetim, güçlü kadro ve büyük teşkilatımızla birlikte omuz omuza vererek üye sayımızı önce 100 bin, daha sonra ise 200 bine çıkarmaktır. Kısa zamanda konfederasyonumuza bağlı 3’üncü büyük sendika olacağımıza inanıyorum. Kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdürecek, hedeflerimize en yakın zamanda ulaşacağız. Büro Memur-Sen ve Memur-Sen Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Fatih Uğurlu’nun ve arkadaşlarının kurduğu Büro Memur-Sen, 74 bin 294 üye sayısına ulaşmış, mütefekkir Mehmet Akif İnan’ın kurduğu Memur-Sen ise 1 milyon üye sayısına yaklaşarak, tabiri yerindeyse bir çınar gibi kök salmıştır” dedi.



Kamu görevlileri hizmet üretenleri tercih ediyor

“Şiddet ve vandalizmin bizim sendikacılık anlayışımızda yeri yoktur ve hiçbir zaman olmayacaktır” diyen Yanbaz, şu şekilde konuştu: “Biz ülkemizin, kamu görevlilerimizin kaygısını taşıyor, emek, ekmek ve özgürlük mücadelesi veriyoruz. Büro Memur-Sen olarak dinine, rengine, ırkına bakmaksızın mazlumların, masumların, mağdurların yanında olmaya, zalimlerin karşında durmaya devam ediyoruz. Kamu görevlileri adına bugüne kadar hangi kazanım elde edilmişse bunun altında Büro Memur-Sen ve Memur-Sen’in imzası vardır. Özlük noktasında sayısız kazanımlara imza atmış bir teşkilatız. Kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini her platformda dile getiren, çözüm üreten bir teşkilatız. Bu nedenle kamu görevlileri ideolojik sendikacılık yapanları değil, hizmet üretenleri tercih ediyor.”

Kurum Haberi

