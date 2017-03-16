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Büyükanneye torun maaşı başlıyor

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükanneye ödenecek maaşla ilgili "10 ilde 6500 aileye 425 lira verilecek" dedi.

Büyükanneye torun maaşı başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere ödenecek maaş hakkında açıklamalarda bulundu.
12 ay süreyle 425 TL
ÇSGB Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışıyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilmesiyle ilgili 10 ilde ilk belirlenen 6 bin 500 ailenin isimleri dün saat 11.00 itibariyle öğrenilmeye başlandı.
Başvuru sonucunu öğrenmek isteyen aileler buyukanne.csgb.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecekler.
Uygulamadan ilk etapta İstanbul, İzmir ile Bursa’dan bin, Ankara, Kayseri Sakarya, Antalya, Konya ve Tekirdağ’dan 500 aile yararlanacak.
(ensonhaber.com)
 
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