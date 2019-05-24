Büyükkılıç’tan sanayicilere övgü

Programın açılışında konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ülke ekonomisinin daha ileri bir seviyeye geleceğini ve bu anlamda hep birlikte çalışılması gerektiğini belirtti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise konuşmasında sanayicilerin daha fazla üretim ve daha fazla ihracat için gösterdikleri gayretten övgüyle bahsetti. Büyükkılıç; “İnanıyorum ki mobilyanın başkenti, gurur kaynağı olan Kayserimiz bu süreçte de en güzel çalışmaları yapacak, Kayserimize en güzel kazanımları sağlayacak. Elbette gerek sektör bazda gerekse bölgesel bazda tespitlerin gözden geçirilmesi lazım. Bu yönde hükümetimizin yapması gereken çalışmalarda parti ayrımı gözetmeden gayret gösterdiğini biliyoruz. Bu yönde de kendilerine teşekkür ediyoruz. Yerelde de bizler, Kayserimizi daha iyi noktalara taşımak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. 16 ilçenin belediye başkanı ile kol kola girerek şehir için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ve Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesiyle ilgili gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında turizm konusuna daha çok vurgu yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, turizmi canlandıracak olan balon turizmini Kayseri’ye getirmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yakın zamanda Soğanlı’da balonların havalanacağını kaydetti. Kamp turizmi ve yayla turizmiyle Erciyes’i canlandıracaklarını ve futbol sahaları yaparak Erciyes’i yılın 12 ayı verimli hale getireceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sağlık turizmi konusunda da Bakanlıklarımızla gerekli çalışmaları yaptık. İnşallah yakın zamanda çalıştay ve kongre yaparak, ayrıca akredite kuruluşların sayısını artırarak Kayserimizi sağlık turizminin merkezi yapacağız” dedi. Kayseri’nin en büyük özelliğinin birlik beraberlik olduğunu da belirten Başkan Büyükkılıç, “Bizim en büyük özelliğimiz birlik beraberliğimiz ve dayanışma içinde olmamız, Birlik beraberlik ve dayanışmanın getirdiği bereket bu şehre en büyük kazanım olacak” diye konuştu.







Program daha sonra CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in moderatörlüğünde mobilya sektörü ele alındı. KAYMOS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, mobilya sektöründe Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarının altını çizerek; "Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği KAYMOS bugün 5 yaşında. 190 üyesiyle birlikte kocaman bir aile. Mobilyacılarımızın ve sanayicilerimizin birleşme noktası olan KAYMOS, daha güçlü bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve sektörümüze hizmet etmektedir. KAYMOS’u çözüm merkezi yapmak için azim ve gayretle yönetim olarak bütün gücümüzle çalışmaktayız. İhracatta ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan İMOB Mobilya Fuarı hedeflerimize ulaşmamızda en büyük etkendir. Bu sene 15. kez kapılarını dünyaya açan, dünyanın ilk 3 mobilya fuarı içerisinde yer alan, 131 ülkeden yabancı ziyaretçilerin ağırlandığı İMOB Mobilya Fuarına ülkemizin 2023 mobilya ihracat hedeflerini yakalamasında çok büyük katkı sağlamaktadır. Bu fuara 90 üyemizle birlikte katılım sağlamaktayız. Hedefimiz; ülkemiz ve şehrimizi mobilyada dünyada hak ettiği yere taşımak, mobilyada üretim üssü olan Kayseri’yi şehrimizin dinamikleri ve üyelerimizle birlikte dünyada modanın merkezi yapmaktır" dedi.





