Büyükşehir Belediyesinden arsa ihalesi

Encümen huzurunda yapılan ihaleye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlık etti. Satılan iki arsadan toplam 8 milyon 705 bin TL gelir elde edildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyazşehir Mahallesi’ndeki 2 bin 234 ve 2 bin 126 metrekarelik iki ayrı konut+ticaret alanı arsasının satışı için ihale yapıldı. Muhammen bedelleri 3 milyon 250 bin TL olarak belirlenen arsaların satış ihalesi Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda gerçekleştirildi.



İhaleyi kazanan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Ahmet Emir Başoğlu ve ortakları: 4 milyon 505 bin TL

Mustafa Tekelli: 4 milyon 200 bin TL

Kurum Haberi



