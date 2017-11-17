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Büyükşehir Belediyesinden arsa ihalesi

Büyükşehir Belediyesi Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan iki adet arsanın satış ihalesini yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden arsa ihalesi
Encümen huzurunda yapılan ihaleye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan başkanlık etti. Satılan iki arsadan toplam 8 milyon 705 bin TL gelir elde edildi. 
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Beyazşehir Mahallesi’ndeki 2 bin 234 ve 2 bin 126 metrekarelik iki ayrı konut+ticaret alanı arsasının satışı için ihale yapıldı. Muhammen bedelleri 3 milyon 250 bin TL olarak belirlenen arsaların satış ihalesi Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda gerçekleştirildi.

İhaleyi kazanan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

Ahmet Emir Başoğlu ve ortakları: 4 milyon 505 bin TL
Mustafa Tekelli: 4 milyon 200 bin TL
Kurum Haberi
 
 
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