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Büyükşehir'den arsa ihalesi

Büyükşehir Belediyesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan konut alanı arsaları ihale ile satışa sunacak. Arsa ihalesi, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak. 

Büyükşehir'den arsa ihalesi
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Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Yeşilyurt Mahallesi’ndeki arsalar Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre ihaleye çıkarılıyor. Açık Teklif Usulü ihale ile satışa sunulacak olan üç ayrı arsa 2 bin 779 metrekare, 2 bin 642 metrekare ve 3 bin 56 metrekare büyüklüğe sahip. İhale 5 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyenler, en geç ihaleden yarım saat öncesine kadar belediyenin Gelir Şube Müdürlüğü’ne başvurabilecekler. Satışa sunulacak olan arsaların muhammen bedeli 1 milyon 550 bin TL olarak belirlendi.
İHA
 
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