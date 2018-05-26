Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Bulvarı’nda çevre düzenlemeleri yapacak. Ticaret Odası önünden Yıldızevler Kavşağı’na kadar yapılacak çevre düzenlemesi işi için ihale gerçekleştirildi.

Büyükşehir'den ihale
Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan Bulvarı, Ticaret Odası önü ile Yıldızevler Kavşağı arasında yapacağı çevre düzenlemesi ihalesine beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu: 
"Cenikler İnşaat: 2 milyon 248 bin TL, Sinan İnşaat: 2 milyon 283 bin TL, Başaran İnşaat: 2 milyon 571 bin TL, Özer Proje: 2 milyon 638 bin TL, Alp İnşaat: 2 milyon 774 bin TL." 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.