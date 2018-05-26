Büyükşehir'den ihale Büyükşehir Belediyesi Kocasinan Bulvarı’nda çevre düzenlemeleri yapacak. Ticaret Odası önünden Yıldızevler Kavşağı’na kadar yapılacak çevre düzenlemesi işi için ihale gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan Bulvarı, Ticaret Odası önü ile Yıldızevler Kavşağı arasında yapacağı çevre düzenlemesi ihalesine beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

"Cenikler İnşaat: 2 milyon 248 bin TL, Sinan İnşaat: 2 milyon 283 bin TL, Başaran İnşaat: 2 milyon 571 bin TL, Özer Proje: 2 milyon 638 bin TL, Alp İnşaat: 2 milyon 774 bin TL."

İHA