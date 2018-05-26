Büyükşehir'den ihale

Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan Bulvarı, Ticaret Odası önü ile Yıldızevler Kavşağı arasında yapacağı çevre düzenlemesi ihalesine beş firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 3 milyon TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
"Cenikler İnşaat: 2 milyon 248 bin TL, Sinan İnşaat: 2 milyon 283 bin TL, Başaran İnşaat: 2 milyon 571 bin TL, Özer Proje: 2 milyon 638 bin TL, Alp İnşaat: 2 milyon 774 bin TL."
"Cenikler İnşaat: 2 milyon 248 bin TL, Sinan İnşaat: 2 milyon 283 bin TL, Başaran İnşaat: 2 milyon 571 bin TL, Özer Proje: 2 milyon 638 bin TL, Alp İnşaat: 2 milyon 774 bin TL."
İHA