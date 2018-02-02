Büyükşehir'den yatırımcılar için bir fırsat daha

Hastane karşısına yapılacak olan 58 iş yerinden 35’i ile konut ve konut+ticaret alanı arsaları 31 Ocak’ta yapılan ihale ile satılmıştı. 7 Şubat Çarşamba günü satışı yapılmayan 23 iş yerinin ihalesi gerçekleştirilecek.



Bin 607 yataklı Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Kayseri Bölge Hastanesi’nin karşısında yeni bir iş ve ticaret merkezi doğuyor. Büyükşehir Belediyesi de hastane çevresinde yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ocak Çarşamba günü yapılan ihale ile hastane karşısına yapılacak olan 58 adet iş yerinden 35’i ile dört adet konut alanı arsası ve dört adet konut+ticaret alanı arsası satılmış ve bu satıştan toplam 89 milyon 535 bin TL gelir elde edilmişti.



Hastane karşısında Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu fırsata büyük ilgi gösteren yatırımcılar için 7 Şubat Çarşamba günü bir ihale daha yapılacak. Satışı yapılmayan 23 iş yeri için yapılacak ihale saat 10.00’da başlayacak. İhaleye, 31 Ocak Çarşamba günü yapılan ihaleye katılmayan yatırımcılar da katılabilecek.