Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir'den yatırımcılar için bir fırsat daha

Büyükşehir Belediyesi bin 607 yataklı Kayseri Bölge Hastanesi karşısında yapılacak olan iş yerleri için 7 Şubat Çarşamba günü ihale yapacak.

Büyükşehir'den yatırımcılar için bir fırsat daha
Hastane karşısına yapılacak olan 58 iş yerinden 35’i ile konut ve konut+ticaret alanı arsaları 31 Ocak’ta yapılan ihale ile satılmıştı. 7 Şubat Çarşamba günü satışı yapılmayan 23 iş yerinin ihalesi gerçekleştirilecek. 

Bin 607 yataklı Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Kayseri Bölge Hastanesi’nin karşısında yeni bir iş ve ticaret merkezi doğuyor. Büyükşehir Belediyesi de hastane çevresinde yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 31 Ocak Çarşamba günü yapılan ihale ile hastane karşısına yapılacak olan 58 adet iş yerinden 35’i ile dört adet konut alanı arsası ve dört adet konut+ticaret alanı arsası satılmış ve bu satıştan toplam 89 milyon 535 bin TL gelir elde edilmişti.

Hastane karşısında Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu fırsata büyük ilgi gösteren yatırımcılar için 7 Şubat Çarşamba günü bir ihale daha yapılacak. Satışı yapılmayan 23 iş yeri için yapılacak ihale saat 10.00’da başlayacak. İhaleye, 31 Ocak Çarşamba günü yapılan ihaleye katılmayan yatırımcılar da katılabilecek.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.