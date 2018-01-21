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BÜYÜKŞEHİR'DEN YATIRIMCILARA FIRSAT

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Bölge Hastanesi karşısında yapılacak olan iş yerleri, konut ve ticaret alanı için ihale ile arsa satışı gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN YATIRIMCILARA FIRSAT

Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından olan Kayseri Bölge Hastanesi’nin karşısında yeni bir iş ve ticaret merkezi oluşuyor.
Büyükşehir Belediyesi de hastane karşısında yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. 31 Ocak Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak olan “Açık Teklif Usulü” ihale ile hastane karşısına yapılacak olan 58 adet dükkanın satışı gerçekleştirilecek. İhaleye girmek isteyenler müracaatlarını 31 Ocak Çarşamba günü saat 09.30’a kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapabilecek.
Aynı bölge için 31 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’te ikinci bir ihale yapılacak. İhaleyle 4 parsel konut+ticaret alanı ve 4 parsel konut alanı satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü’ne 31 Ocak Çarşamba günü saat 13.30’a kadar başvurularını yapabilecek.


İHA
 
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