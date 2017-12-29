Büyükşehir ile OSB arasında protokol 

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan bir araya geldi. Başkan Çelik ve OSB Başkanı Nursaçan, her iki tarafın taleplerini karşılayan protokolü imzaladılar.







Hazırlanan protokolün, Kayseri’deki uyum kültürünün bir örneği olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Rabbim bu şehri nazarlardan korusun. Var olan uyumla daha hızlı gelişiyor. Bu protokolle hem OSB hem de Büyükşehir Belediyemizin talep ve ihtiyaçları sağlanmış oldu. Protokol, raylı sistem son durağındaki Ulaşım A.Ş.’mize ait atölyelerin bulunduğu OSB mülkiyetindeki yerler ile OSB mülkiyetindeki yerlerin imar düzenlemesi ve Büyükşehir’e ait bir arazinin OSB’ye devri gibi konuları içeriyor. Her iki kurumun meclis ve yönetimlerinden geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, “Başkanım gerçekten candan ve samimi bir şekilde gayret gösterdiniz. Kayseri önemli bir şehir. Sanayicilerimizin üretime ve istihdama desteği var. Siz de bunun farkında olan bir başkansınız. Çok teşekkür ediyorum. Allah, hepimizi Kayseri’de güzel işlerde buluştursun” diye konuştu.







Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, imza töreninde OSB’yi ilgilendiren iki önemli yatırım hakkında da bilgi verdi. OSB Anbar girişinde katlı kavşak yapılması için proje çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Çelik, “Ayrıca OSB dağ yolundan Talas istikametine yeni açacağımız yolun da sessiz sedasız çalışmalarına başladık. Dört şerit gidiş, dört şerit geliş olmak üzere geniş bir yol açıyoruz. İkişer şerit transit geçişler için ikişer şerit de bağlarda yaşayan hemşehrilerimiz için daha yavaş akacak bir yol olacak. Çok modern bir şekilde planladık. OSB’den Talas’a gidecekler bu yolun tamamlanmasıyla şehir trafiğine girmekten kurtulacaklar” dedi.

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