Büyükşehir’de yatırım koordinasyon toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız’ı kapsayan toplantıda İl Başkanı Serkan Tok ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.

15 Mart 2020 Pazar 13:31