Büyükşehir’den çiftçiye arsa jesti

Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi projesiyle Kayseri ve Türkiye’de hayvancılığın gelişmesine yönelik önemli bir yatırıma imza atan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine Beydeğirmeni’ndeki arsa tahsis bedellerini düşürdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi ile ilgili son gelişmeleri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yaptığı basın toplantısında açıkladı. Basın toplantısına Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Ökçe, Kasaplar Odası Başkanı Adnan Aydın, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ve sektörün diğer temsilcileri katıldı.

Başkan Çelik’in Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda arsaların metrekare fiyatını 50 TL’den 35 TL’ye çektiklerini açıklaması besiciler tarafından alkışlarla karşılandı.







“Üreticinin her zaman yanında olduk”

Klasik belediye hizmetlerinin yanı sıra şehir ve ülke ekonomisini büyütmek için de projeler ürettiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Küçük esnafın işini büyütmesi için ana unsur iş yeri. Bu sorunun aşılmasına yönelik esnaf siteleri ile ticaret ve sanayi siteleri yapımında Kayseri’de örnek projelerimiz var. Bu tür projelerimiz Ankara’da meslek birliklerince örnek gösteriliyor. Tüm meslek kuruluşları bu konuda arayışlarını sürdürürken besicilerimiz mahalle aralarına sıkışarak sağlıksız alanlarda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Besicilerin bağlı bulundukları meslek kuruluşları bazı gayretler gösterdiler; ama olmadı. Bu konudaki en büyük sıkıntı büyük bir arazi teminiydi. Gayret bize düştü. Bizim yazılı görevlerimiz arasında bulunmamasına rağmen sektöre sahip çıktık. 2,5 senelik detaylı bir çalışmanın sonucu Beydeğirmeni bölgesindeki 5,5 milyon metrekarelik alanı temin ettik. Burası 80 bin baş besinin yapılacağı, her yıl Kayseri ekonomisine 800 bin TL sıcak parayı sokacak bir bölge olacak. OSB’lerden yapılan ihracatın hammadde çıktıktan sonra az bir bölümü şehirde kalıyor; ancak Beydeğirmeni’nde elde edilen hasılatın tamamı Kayseri’de kalacak. Bu yüzden projeye çok önem veriyoruz” dedi.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar TL olan projenin yol ve altyapı çalışmalarının yanı sıra talep toplama işlemlerine de başladıklarını dile getiren Başkan Çelik, buradaki arsa bedelini daha önce metrekaresi 50 TL+KDV olarak açıkladıklarını hatırlattı. Bu paranın yüzde 20’sinin peşin kalanının TEFE-TÜFE farkı dahil edilerek 24 ay taksitle tahsil edileceğini duyurulduğunu ifade eden Çelik, “Bu fiyatı belirlerken birçok unsuru hesapladık. Arazi 5,5 milyon metrekare; ancak 2,5 milyon metrekaresi besi alanı olarak kullanılacak. Kalan bölgede yeşil alan ve sosyal donatılar olacak. Dolayısıyla bu şekilde hesaplanan arazi bedeli, yapacağımız yollar, sanat yapıları, 15 kilometreden getireceğimiz suyun tüm şebekesi, elektriğin altyapısı, buraya yapılacak hayvan hastanesi, karantina bölgesi ve sosyal alanlar eklenerek 50 TL+KDV şeklinde bir fiyat çıktı. Bu fiyat bir gerçek; ama bir başka gerçek de sektör temsilcilerinin fiyatının indirilmesine ilişkin talepleri oldu” diye konuştu.

Tüm sektör temsilcilerinden gelen yoğun talepler üzerine sektörle defalarca toplantılar yaparak ve kendilerini zorlayarak maliyetin de altında bir fiyat belirlediklerini vurgulayan Başkan Çelik, yeni fiyatın 35 TL+KDV olacağını açıkladı. Ödeme şekli ile ilgili de bilgi veren Çelik, “Metrekare fiyatımız 35 TL+KDV oldu. Yine yüzde 20’si peşin olacak. 24 aylık taksiti de 30 aya çıkardık, üstelik TEFE TÜFE farkı olmayacak. Peşin ödemek isteyenler olursa 30 TL+KDV olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Bu fiyat bugüne kadar talep başvurusu yapanlar için de geçerli olacak” dedi.





“Üzerimize düşeni yaptık, sıra üreticide”

Bugüne kadar şehri yönetirken ve bir yatırım yaparken o konuyla ilgili temsilcilerin her zaman görüşlerini aldıklarını ve asla “Biz yaptık oldu” anlayışıyla hareket etmediklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz üstümüze düşeni yaptık. Bundan sonra gayret üreticinindir. Bir an önce başvurularınızı yapın ve birlikte Kayseri’yi etin merkezi haline getirelim.”







“Besicinin hayali gerçekleşti”

Başkan Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından söz alan Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ercan Aras, bu projenin üreticilerin hayali olduğunu belirterek, bu hayalin gerçekleştirilmesinden dolayı teşekkür etti. Besicilere çağrıda da bulunan Aras, Bu proje ve bugünkü açıklama bizim için bayramdır. Tüm besicilerin projeye destek vermesini istiyoruz” dedi.







“Örnek bir proje”

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş de projede emeği geçenlere teşekkür etti ve bu projenin örnek bir proje olduğunu söyledi. Türkiye’nin farklı illerinden arayanların örnek gösterilen projeyle ilgili bilgi istediklerini ifade eden Güneş, Başkanım besicilik sizin sorununuz olmamasına rağmen siz Kayseri’de üreticinin önünü açtınız. Geldiğiniz günden beri tarım ve hayvancılığa desteklerinizi takdirle karşılıyoruz” diye konuştu.

