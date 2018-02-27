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Büyükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Taş Ocağı’ndan agrega üretilmesi işi için ihale yaptı. İhaleyi alan firma 1 milyon 500 bin ton agrega üretecek.

Büyükşehir’den ihale
Büyükşehir Belediyesi’nin Gürpınar Taş Ocağı’ndan 1 milyon 500 bin ton agrega üretilmesi için yapmış olduğu ihaleye üç firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti 11 milyon 655 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
İloğlu İnşaat: 11 milyon 775 bin TL
Yerginler İnşaat: 12 milyon TL
Hidokar İnşaat: 13 milyon 780 bin TL
İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

İHA

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