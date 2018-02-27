Büyükşehir’den ihale

Büyükşehir Belediyesi’nin Gürpınar Taş Ocağı’ndan 1 milyon 500 bin ton agrega üretilmesi için yapmış olduğu ihaleye üç firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 11 milyon 655 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:

İloğlu İnşaat: 11 milyon 775 bin TL

Yerginler İnşaat: 12 milyon TL

Hidokar İnşaat: 13 milyon 780 bin TL

İhale, komisyon tarafından tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

İHA