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Büyükşehir’den yeni ticaret alanı 

Büyükşehir Belediyesi geçen hafta ve bu hafta ihalelerini yaptığı Bölge Hastanesi karşısındaki iş yerlerinin yapımına başlıyor. İş yerlerinin yapım ihalesine 13 firma katıldı. 

Büyükşehir’den yeni ticaret alanı 

Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısına yapılacak olan 58 iş yerinin yapımı için ihale gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 670 bin TL olan ihaleye 13 firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


Şe-Se İnşaat: 4 milyon 161 bin TL
Çağan İnşaat: 4 milyon 509 bin TL
Öner Proje: 4 milyon 699 bin TL
Turan Yapı: 4 milyon 762 bin TL
Hakan Karaköse-İMS İş Ortaklığı: 4 milyon 964 bin TL
Gravis Yapı: 5 milyon 343 bin TL
Fahri Taban İnşaat: 5 milyon 470 bin TL
Akra İnşaat: 5 milyon 555 bin TL
Başaran İnşaat: 5 milyon 632 bin TL
Sontek Grup: 6 milyon 375 bin TL

Eksin İnşaat: 6 milyon 456 bin TL
Ümay Yapı: 6 milyon 638 bin TL
Alp İnşaat: 7 milyon 424 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
İHA

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