Büyükşehir’den yeni ticaret alanı 

​Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısına yapılacak olan 58 iş yerinin yapımı için ihale gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 670 bin TL olan ihaleye 13 firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:





Şe-Se İnşaat: 4 milyon 161 bin TL

Çağan İnşaat: 4 milyon 509 bin TL

Öner Proje: 4 milyon 699 bin TL

Turan Yapı: 4 milyon 762 bin TL

Hakan Karaköse-İMS İş Ortaklığı: 4 milyon 964 bin TL

Gravis Yapı: 5 milyon 343 bin TL

Fahri Taban İnşaat: 5 milyon 470 bin TL

Akra İnşaat: 5 milyon 555 bin TL

Başaran İnşaat: 5 milyon 632 bin TL

Sontek Grup: 6 milyon 375 bin TL



Eksin İnşaat: 6 milyon 456 bin TL

Ümay Yapı: 6 milyon 638 bin TL

Alp İnşaat: 7 milyon 424 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

İHA