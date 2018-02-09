Büyükşehir’den yeni ticaret alanı 

Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısına yapılacak olan 58 iş yerinin yapımı için ihale gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 670 bin TL olan ihaleye 13 firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:
Şe-Se İnşaat: 4 milyon 161 bin TL
Çağan İnşaat: 4 milyon 509 bin TL
Öner Proje: 4 milyon 699 bin TL
Turan Yapı: 4 milyon 762 bin TL
Hakan Karaköse-İMS İş Ortaklığı: 4 milyon 964 bin TL
Gravis Yapı: 5 milyon 343 bin TL
Fahri Taban İnşaat: 5 milyon 470 bin TL
Akra İnşaat: 5 milyon 555 bin TL
Başaran İnşaat: 5 milyon 632 bin TL
Sontek Grup: 6 milyon 375 bin TL
Eksin İnşaat: 6 milyon 456 bin TL
Ümay Yapı: 6 milyon 638 bin TL
Alp İnşaat: 7 milyon 424 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.
İHA
Büyükşehir Belediyesi, Bölge Hastanesi karşısına yapılacak olan 58 iş yerinin yapımı için ihale gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 5 milyon 670 bin TL olan ihaleye 13 firma katılarak teklif verdi. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu: