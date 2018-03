Büyüksimitçi:  “2018 daha güzel olacak” 

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Yılın son toplantısının konuğu Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç oldu. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, buradaki konuşmasında katılımlarından dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, çalışmalarını takdirle izlediklerini belirtti.

2016 yılında özellikle üçüncü çeyrekteki 0,8’lik bir küçülmeden sonra hükümetin almış olduğu tedbirlerle yılı 3,2 büyüme ile kapattıklarının altını çizen Başkan Büyüksimitci, bu büyümede özellikle Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, Eximbank ve Merkez Bankası’nın devreye sokulması ve istihdamla ilgili desteklerin etkili olduğunu belirtti.







Büyüksimitci, özellikle Kredi Garanti Fonu’nun yapmış olduğu etkiyle ilk üç çeyrekte Türkiye’nin 7,4’lük bir büyüme yakaladığını, dördüncü çeyrekte de iyi bir büyüme beklediklerini belirterek, 2017 yılını yüzde 7’nin üzerinde bir büyümeyle tamamlayacaklarını söyledi.

Büyümenin kalitesinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, “Bu anlamda bakıldığı zaman, 2016’nın üçüncü çeyreğinde 3,1 daralan imalat sanayi endeksi, bu senenin üçüncü çeyreğinde ise 15,2 gibi bir büyüme sağladı.Büyüme rakamlarından Kayseri olarak bizde payımızı aldık. Geçen yıla oranla ihracatımızı yüzde 8 oranında artırarak toplamda 2 milyar dolar seviyesinde bu seneyi kapatmış olacağız.İstihdam seferberliği kapsamında 17 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye’de istihdam artışında 10. İl olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan +2 ilave istihdam projesinin de başarıya ulaşacağını düşünüyoruz. Bu konuda Kayserili sanayiciler olarak var gücümüzle çalışacağız” dedi.







“2017’de başarı hikayesi yazdık”

Türkiye’nin 2017 yılında başarı hikayesi yazdığını ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerini revize etmek durumunda kaldıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının bazıları Türkiye’nin notunu düşürmüştü, büyüme rakamlarını 2-4,3 olarak tahmin ediyorlardı. Gerek hükümetin zamanında aldığı tedbirler ve gerekse sanayici ve iş adamlarının gayreti ile yine bir başarı hikayesi yazıldı. Türkiye’nin ihracatı arttı, istihdamda 1 milyon 500 bin kişiye iş bulduk. 2017 yılı sonu itibarıyla büyüme rakamımız yüzde 7’in üzerinde olacak. Türkiye’nin daha kötü olacağını düşünenleri hep birlikte hayal kırıklığına uğrattık” diye konuştu. Dış politikada olumlu gelişmeler olmaya başladığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; “Son zamanlarda bazı Avrupa ülkeleri ve ABD ile olan ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanmakta. Liderliğini Türkiye’nin yapmış olduğu Kudüs oylamasında 128’e karşı 9 gibi ezici bir çoğunlukla Türkiye’nin tezinin desteklenmiş olması Türkiye algısı açısından önemli. Eskiden olduğu gibi Türkiye bugünde mazlumların ve mağdurların sığındığı güvenli bir liman konumunu devam ettiriyor. Bunu işadamları olarak aslında dünyaya iyi anlatabilirsek Türkiye algısının önümüzdeki dönemde daha da düzeleceğini tahmin ediyorum.”

2017 yılında Kayseri Sanayi Odası olarak, endüstri 4.0, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Savunma Sanayii ve yerli otomobil yatımının Kayseri’ye yapılması gibi konular başta olmak üzere üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda bir çok konuya ağırlık verdiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, görevde oldukları sürece sanayicilere ellerinden gelen hizmetin en iyisini vermeye gayret edeceklerini söyledi. 2018 yılından ümitli olduklarını da açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Ben 2018 yılından ümitliyim. Her ne kadar aksini söyleyenler olsa muhtemelen enflasyonda düşüş yaşayacağız. Türk parasının biraz daha değerleneceğine dair işaretler seziyorum. Kredi Garanti Fonu’nun 2018 de vereceği desteklerle birlikte Türkiye’nin büyüme potansiyeline uygun bir gelişmenin olacağını, en azından Orta Vadeli Program’daki 5,5’luk büyümeyi yakalayabileceğimizi ümit ediyorum. Ben 2018’in sonunda, bilemediniz 2019’daki seçimlerden sonra Türkiye algısının dünyada da çok değişeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.







Meclis Başkanı Özkaya Amerika’yı kınadı

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise hükümet tarafından Kudüs ile ilgili yürütülen başarılı çalışmalarını desteklediklerini belirterek, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Amerikan yönetimini kınadı.

Özkaya, geçen hafta yaptıkları sanayi gecesine katılımlarından dolayı tüm davetlilere ve sponsorlara teşekkür ederek gecede ödül alan sanayicileri kutladı. Her türlü zorluğa rağmen Türkiye’nin 2017 yılında büyümeyi başardığını ifade eden Özkaya, “Derece kuruluşlarının hemen hemen her tahminlerini altüst ettik. Biz bundan mutluyuz. Bu büyümenin 2018 yılında devam etmesini bekliyoruz. Ekonomik veri endekslerinde bazı tereddütlerin olduğunu, onun içinde KGF gibi ekonomiye hızlı ivme kazandıran bir takım teşviklerin önümüzdeki yılda devam etmesini istiyoruz” dedi.

“Her zaman sanayicinin yanında olmaya gayret ettik”



Meclis toplantısının konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 2018 yılı ilgili güzel temennilerin hepsine katıldığını belirterek, referans belediye olarak her zaman sanayicilerin yanında olduklarını, bundan sonrada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şehrin huzurunu çok önemsediklerini, olumsuzlukları konuşmak yerine olumlu çalışmalardan bahsedip pozitif enerji yayamaya gayret ettiklerini ve dört dönemdir Kayseri’ye hizmet etmeye çalıştığını belirten Başkan Büyükkılıç, kentsel dönüşüm, tarihi eserlerin restorasyonu, eğitim ve bulvar çalışmaları gibi Melikgazi Belediye’nin çalışmaları hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler aktardı.

İHA