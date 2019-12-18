Büyüksimitci: “2019 yılını büyüme ile kapatacağız”

Kayseri Sanayi Odası Meclis Salonunda yapılan değerlendirme toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, oda üyeleri ve gazeteciler katıldı.

2018 yılında dövizdeki dalgalanmanın bu senenin ilk 2 çeyreğine de yansıdığını söyleyen Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi 2018 yılının Ağustos ayında ciddi kur dalgalanmaları oldu ve bu 2019 yılını da etkiledi. 2018 yılının son çeyreği ve 2019’un ilk 2 çeyreğinde eksi büyüdük. 3. çeyrekte 0,9 civarında pozitif büyümeye geçtik ve İnşallah son çeyrekte de yüzde 4 civarında büyüyeceğimizi tahmin ediyorum. 2019 ortalamasında da yüzde 0,8 ile 1 arasında büyüme adımı atacağımızı tahmin ediyorum. Tabi bu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde ilk defa 3 çeyrek üst üste gerçekleşen eksi küçülmeydi ve bu 3 dönemi ekonomi büyükleriyle birlikte en az hasarla atlatmaya çalıştık. 2019 bizim için kolay bir yıl değildi ama bazı şeyleri sürekli kötümser konuşup, hiçbir şey yapmadan oturmak da bizlere yakışmıyor. Bu yüzden ümidimizi kaybetmeden sürekli pozitif olmaya özen gösterdik. En önemlisi de bu problemlerimizin farkına varıp, ortak akıl ve istişare ile bütün problemleri çözeceğimize inanıyorum” dedi.



‘2019 da en önemli problem finansa erişim’

Büyüksimitçi, problemlerin çözümleri için sürekli programlar yaptıklarını söyleyerek, “Bu problemlerden en önemlisi finansa erişimdi ve farklı konularımız vardı. Çok hızlıca hem Kayseri Sanayi Odası olarak, hem de odalar ve borsalar birliği olarak görev aldık ve bir takım programlar yaptık. Ayrıca Kayseri Sanayi Odası’nda neler yapabiliriz derken bazen bu sıkıntılarla uğraşırken nasıl ders çıkaracağımızı unutuyoruz ve bizim Türkiye’de en büyük derdimiz de işletmelerimizin verimsizliği ve bu konuda ciddi projeler yaptık. Biz Kayseri’de hep aynı ürünleri üretiyoruz. Komşumuz ne üretiyorsa onu üretiyoruz. Bu aslına bakarsanız bir anlamda kümelenme demek ama kümelenirken üzerine bir şey koyarak, kaliteyi arttırıp maliyetleri düşürmek meselesini atlıyoruz. Bu yüzden ürün dönüşümü ile ilgili çalışmalar yapıyoruz ve yine bu dönemde ihracat yapan firmalarımız bu dönemi en az sıkıntı ile atlattılar çünkü döviz artışı onlarda çok fazla sıkıntıya yol açmadı” ifadelerini kullandı.



‘Sorunlarımızın yüzde 80’i çözüldü’

Yapılan toplantılar sonucunda Kayseri Sanayisinin sorunlarının yüzde 80’inin çözüldüğünü söyleyen Büyüksimitci sözlerine şu şekilde devam etti:

“1985’de 269 sanayicimiz varmış ve şu anda bin 651’e ulaştık. Bu da Türkiye’deki 12 sanayi odasında en iyi rakamlardan birisi. Özellikle bizim altını çizdiğimiz meslek komitesi toplantılarıdır çünkü biz de 25 meslek komitesi var. Bu toplantılarda anlık sorunları da ilgili kuruluşlara iletiyoruz. Döviz çalkantısı başladığında arka arkaya 2 tane toplantı yaptık. Bunlardan biri Bankalar Birliği ile olan toplantıydı ve bana göre hem Bankalar Birliği açısından hem de ticaret erbapları açısından çok önemliydi. Böyle durumlarda banka yetkilileri tedirgin oluyorlar ve çok kolay kabul edecekleri talepleri kabul etmiyorlar. Bu toplantılar da bu sıkıntılı dönemleri daha kolay atlatmamıza vesile oldu. Ticaret bakanımızla birlikte bölgesel istişare toplantısını Kayseri’de yaptık. Burada en önemli şey de şu, bazen üyelerimiz dertlerini kendileri anlatmak istiyorlar ve burada direkt söz alarak konularını ilettiler. Burada ihracatla ilgili sıkıntıların da yüzde 80’i çözülmüş durumda. Bu dönemin bir bereketi var bana göre. Özellikle burada bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum. Asıl olan birlik ve beraberlik içerisinde olursak, sorunlarımızı dertlerimizi hep birlikte tek bir ağızdan iletebilirsek daha ciddi hale geliyoruz ve bu dönemin en büyük bereketi bana göre budur.”



‘Kayseri çok büyük bir potansiyel’

Kayseri’nin çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve gereken değeri görmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Büyüksimitci, “Nakliye ve lojistik sorunlarımız var, gümrük işlemlerimizde bir takım sorunlar var ve bu yıl gümrük işlemlerinde 2 buçuk milyar doları geçeceğiz İnşallah ve e ticarette Kayseri ilerlemeye başladı. Bizler bir kargo terminali ve havalimanı terminal binası istiyoruz. Lojistikle ilgili lojistik köyümüz var ve bu projenin güncellenerek acilen bitirilmesi gerekmektedir. Kayseri çok büyük bir potansiyel. Kayseri’de model fabrika ve verimlilik ofisi kurduk. İhracat destek ofisi kurduk arttırılmasıyla ilgili ve eğitimler veriyoruz burada. 2 tane çok önemli proje var Erciyes Üniversitesi’nin. Bunlardan biri, Erciyes İlaç Ar-Ge İnovasyon Merkezi ve Erciyes Teknopark Ticarileştirme merkezi. Proje olarak yine üniversitemize destek veriyoruz ve 2018’de Ar-Ge merkezlerimizde çalışan eleman sayısı 325 iken, 2019’da 503 kişi olurken, patent sayısı da 59’a yükseldi” dedi.



‘2020 yılında Orta Anadolu Üretim Havzası’nı kurmalıyız’

Kayseri ve çevre şehirlerin hem deniz ulaşımına saat olarak yakın olduğunu hem de sanayici potansiyeli olarak daha fazla olduğunu söyleyen Büyüksimitci, “Biz Kayseri potansiyelinin çok iyi olduğunu düşünüyoruz çünkü ilk bin içerisinde 30 tane firmamız var. 2016 yılında Cumhurbaşkanımız geldiğinde yerli ve milli otomobil konusu vardı. Orada dedik ki bu işin artık Kayseri gibi illerimizde yapılması gerekir. Daha sonrasında da her fırsatta bunları dile getirdik. Hiçbir gelişmiş ülkede sanayinin ve finansın kıyı kesimlerde bu kadar yoğunlaştığını göremezsiniz ve bu konuda Marmara ve Güney Doğu’ya bakarsanız arada uçurum var. Devlet bu güne kadar Güney Doğu’ya destek vermek istedi ama orada da sanayi kültürü eksik ve karşılığını almak çok zor. Halbuki bu batıdan başladıysa doğuya doğru gitmesi gereken bir yol olmalıydı ve sıkça dillendirdiğimiz konu bu. Kayseri, tırnaklarıyla kazarak bir noktaya geldi ve muadil hiçbir ilimizde bizim kadar firması olan başka bir şehir yok. Bizim insanlarımız çalışıyor ve Kayseri bir fark koydu. Sanayileşme kültürünü Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bir şeyler yapılmaya başlandı. Limana yakın daha az sayıda olmasına rağmen üretici var diye sanayileşme ve yatırımlar orada yapılıyor. Bizler alternatifler üreterek ülkemizin geleceğini kurtarmalıyız ve bu sebeple de Orta Anadolu Üretim Havzası’nı 2020 yılında kurmalıyız. Bu Türkiye için çok önemli bir adım olacaktır. İhracatta İnşallah bu sene rekor kıracağız. 2019’un ilk 10 ayının ortalamasında yaklaşık 2 buçuk milyar Dolar olacak diyorduk ama bu rakamı geçebiliriz. Türkiye bu yıl ihracatta yüzde 2 büyüme gösterirken, Kayseri yüzde 7 büyüdü ve serbest bölgemiz de ihracat konusunda gayet iyi gidiyor. İthalatta 1 milyon 185 bin doları bulmayı ön görüyoruz. Yani Kayseri cari fazla veriyor ve biz bu yüzden buraya göz bebeğimiz gibi bakmalıyız” dedi.



Gazetecilerin asgari ücret ile ilgili sorularını yanıtlayan Mehmet Büyüksimitci asgari ücret sorunu için daha önce de önerilerinin olduğunu söyleyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bizim işçimiz bu asgari ücretle geçinmekte zorlanıyor ve bizim isteğimiz de fazlasını verebilmek ama dünyanın bazı gerçekleri var. Biz sadece asgari ücrete zam yapmıyoruz. Asgari ücrete yaptığımız zam kadar onun üzerindekilere de en az zam yapmak zorundasınız ve ciddi şekilde maliyetler artıyor. Bizim bu konudaki önerimiz de enflasyon oranı kadar zam yapılmasıydı. Yani yüzde 10 enflasyon varsa yüzde 10 zam yapılsın ama son dakika enflasyon artışı olursa ek olarak o zam da yansıtılmalıdır çünkü bizim işverenlerimiz ve ülkemiz şu an istenen asgari ücreti kaldıramaz.”

