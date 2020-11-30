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Büyüksimitci Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, rakamlarının kendileri için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Büyüksimitci Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi
Türkiye ekonomisinin bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 6,7 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydettiğini açıklayan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Pandemi dolayısı ile hem dünya ülkeleri hem de ülkemiz finansal anlamda oldukça kritik bir süreçten geçiyor. Böylesi zorlu bir dönemde 2. çeyrekte yaşanan 9,9 daralmanın ardından, 3. çeyrekte Türk ekonomisindeki yüzde 6,7’lik büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu” dedi.
 
Açıklanan pozitif büyüme ile Türkiye ekonomisinin yeniden büyüme dönemine gireceğine inandıklarını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide ve hukukta yeni bir reform başlatmasıyla yeni kısıtlamalara rağmen inşallah 2020 yılını azda olsa büyüme ile kapatacağımızı düşünüyorum. Bizde Oda ve Borsalar olarak Sayın Başkanımız RifatHisarcıklıoğlu önderliğinde bu sürece elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.   
 
Türkiye’nin bu performansıyla G-20 ülkeleri içinde 3. çeyrekte en hızlı büyüyen ülke olduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülkelerden birisi olacaklarını sözlerine ekledi.
 
TÜİK verilerine göre yılın 3. çeyreğinde özellikle sanayide yaşanan yüzde 8’lik büyümenin kendilerini mutlu ettiğini açıklayan Büyüksimitci, sanayi üretiminin ülkelerin gelişmesi ve refah seviyesinin yükselmesi açısından çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, ülke ekonomisine katkı yapan üyelerine teşekkür etti.
 

Haber Merkezi

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