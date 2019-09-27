Büyüksimitci, “Çelik Kapıda Kapasite Bakımından En Büyük İl Konumundayız”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası ile birçok ortak meslek komitesi toplantısı yaptıklarını belirterek, “Özellikle mobilya grubu, gıdacılar, plastikçiler ve çelik kapıcılarımız Ticaret Odamız ile birlikte çok ciddi uyum içerisinde çalışıyorlar, sektöre verdikleri katkılardan dolayı komite üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.







Odaların asli görevlerinin bir tanesinin de sektörlerin sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak olduğunu dile getiren Başkan Büyüksimitci şunları söyledi: “Komitelerimizden gelen sorunları ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve takip etmek de bizim görevlerimiz arasında. Tabi bu dönemde bizim bir şansımızda Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy Bey. Kendisi ile inanılmaz bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Birlikte hareket ettiğimiz zaman sorunlarımızı daha kolay çözüyor, sesimizi daha kolay duyurabiliyoruz. Bu anlamda ben buradan Ömer Gülsoy Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ticaret Odamızla bazı ortak çalışmalarımız daha var. Bunları da ilerleyen zamanda sizlerle paylaşacağız”

Konut sektörünün daralması ile çelik kapı sektöründe de bir takım daralmalar yaşandığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Bu sıkıntıları aşmak için bir araya gelip, istişare etmek çok önemli. Yurt içinde ne yapabiliriz, yurt dışında ne yapabiliriz bunları konuşmamız lazım. Avrupa ve Amerika pazarlarını mutlaka araştırmamız lazım. Zor diye bir şey yok. Kolay işi zaten herkes yapıyor. Bizim biraz zora talip olmamız lazım. Devlet desteklerini çok iyi takip edip, değerlendirmemiz lazım. Bu sektörde Kayseri olarak Türkiye genelinde kapasite bakımından en büyük il konumundayız. Gücümüzü birleştirip, kendi aramızdaki rekabeti de bir kenara bırakarak sıkıntılarımızı aşmak için gayret sarf etmeliyiz. Bizde Odalar olarak her zaman sizin emrinizdeyiz” diye konuştu.



Kayseri Sanayi Odası 14. Grup Meslek Komitesi Başkanı Murat Yibur ise, desteklerinden dolayı Başkan Büyüksimitci’ye teşekkür ederek, birlik beraberlik içerisinde hareket ederek, sektörün sorunları çözme gayretinde olduklarını söyledi. Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerine dile getirmelerinin ardından toplantı sona erdi.

