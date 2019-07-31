Büyüksimitci, Kayseri İl ve İlçelerdeki Odaları Ziyaret Etti

Başkan Büyüksimitci sırası ile Yahyalı Ticaret Başkanımız Ahmet Koyuncu, Develi Ticaret Odası Başkanı Mustafa Maşlak, Bünyan Ticaret Odası Başkanı Naim Yavuz ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’u ziyaret etti.

Ziyaretlerinin sonuncusunu Kayseri İl ve ilçe odalara gerçekleştirdiğini açıklayan KAYSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Büyüksimitci, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumlu olduğum Oda ve Borsa ziyaretlerimizi Kayseri’de ki il ve ilçe Odalarımızı ziyaret ederek tamamlamış olduk. Geçen hafta Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir’de ki Oda ve Borsa Başkanlarımızı ziyaret ettim. Ziyaretlerimiz çok verimli geçti. Belirli aralıklarla bu ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Başkanlarımızla kendi bölgelerindeki konuları bizzat görüşüp not alma imkanımız oldu. Aldığımız notları TOBB Yönetim Kurulunda değerlendirerek, ilgili makamlara iletiyor olacağız. Ben bir kez daha bize zaman ayıran ve bizi misafir eden tüm Oda/Borsa Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

