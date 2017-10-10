Büyüksimitci: Markalaşmaya daha fazla önem vermeliyiz

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) meslek komitelerinden 1., 8., 9., 10., 11. ve 26. gruplara yönelik genişletilmiş meslek komitesi toplantısı yapıldı.







Toplantıya KAYSO meclis başkanlık divanı, yönetim kurulu üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Odamız faaliyetleri ve üyelere yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Sanayiciler olarak seslerini daha iyi duyurmak adına meslek komitesi toplantılarının önemine değinen Başkan Büyüksimitci, “Meslek komitelerimiz iyi çalışırsa, ortak problemler ve çözüm önerilerimizi tartışabiliriz. Bu manada bu toplantılarımızdan çıkan birçok soruna çözüm bulduk. Bizimle devamlı irtibat halinde olur, sorunlarınızı bize sözlü ya da yazılı olarak iletirseniz, bizde ilgili makamlarla görüşüp çözüm yolları ararız” dedi.

Markalaşma ve inovasyona dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, “Kayserili sanayiciler olarak markalaşma ve inovasyona daha da fazla önem vermemiz ve katma değerli üretim yapmamız gerekir. Bunun için hükümetimiz her türlü teşvik ve destek altyapısını hazırlamış durumda. Şu anda ilimizde 8 adet olan Ar-Ge merkezi sayısını artırarak, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere adım atmamız gerekli” diye konuştu.







KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, altı ayrı grupla genişletilmiş meslek komitesi yaptıklarını belirterek, “Her grubun kendine özgü sorunları olduğu gibi sanayiciler olarak ortak sorunlarımızda var. Ortak sorunlarımızı zaten hepimiz biliyoruz ve bu konuda KAYSO olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Sanayicilerimiz burada daha çok kendi grupları ile ilgili spesifik sorunları dile getirirlerse biz de Oda olarak çözüm yolları bulmaya çalışırız” diye konuştu.

Toplantının devam eden kısmında tüm sanayiciler teker teker söz alarak sektörde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler, inşaat demirinin maliyetlerinin arttığını, bununda taahhütle bulunan firmaları zora soktuğunu söylediler.







Kağıt sektöründeki firmalar ise, Çin’in kağıt üretimine getirdiği kısıtlamadan dolayı fiyatların arttığını, bununda ambalaj fiyatlarına yansıdığını belirterek, her iki konuya da bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdiler.

Sanayicilerin KDV ve geçici vergi konusunda düzenlemeye gidilmesi gerektiğini ve finansman maliyetlerinin arttığı bu ortamda üreticilere kolaylık sağlanması gerektiğini belirtmesi üzerine; KDV ile ilgili Maliye Bakanlığının kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, Odalar olarak kendilerinin de katkıları ile KDV konusunda doğru bir çözüme ulaşılacağını söyledi. Kurum Haberi