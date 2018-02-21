Büyüksimitçi:  Yeteri kadar tanıtım yapamıyoruz

Kayseri Sanayi Odası’nda 7, 21, 22, 23 ve 24. gruplara yönelik genişletilmiş mobilya meslek komitesi toplantısı yapıldı. Toplantıya meslek komitesi üyelerimizin yanı sıra, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) ve Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası ile birlikte Kayseri Ticaret Odası Meslek komitesi üyeleri de katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meslek Komitesi Başkanı Sedat Böyük, katılımların dolayı firma temsilcilerine ve misafirlere teşekkür ederek, “Kayseri mobilyasını daha yukarılara taşımak için işbirliğine ihtiyacımız var. Özellikle mobilya sektöründe yaşanan bazı sıkıntılar bizi ileriye dönük bir takım endişelere sevk etmektedir. Bu endişelerimizi giderebilmek için daha çok bir araya gelip, birlikte hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.







“Bireysel değil birlikte hareket etmeliyiz”



KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise katılımlarından dolayı tüm sanayicilere teşekkür ederek, mobilya sektörünün istihdamda ve toplam üretim rakamlarında Kayseri’nin en büyük sektörü olduğunu söyledi.







Türkiye’nin mobilya ihracatının ciddi bir kısmını Kayserili firmaların yaptığını belirten Başkan Büyüksimitci, “Türkiye’de mobilya sektöründe ciddi bir paya sahip olmamıza rağmen, ne hikmetse kendi tanıtımımızı çok iyi yapamıyoruz. Bunun için fuarlarda ne şekilde temsil edilmeliyiz, yurtiçi ve yurtdışında nasıl çalışma yapmalıyız sorularına cevap bulmalıyız. Biz ciddi miktarda seri üretim yapıyoruz. Ülkemizin en büyük mobilya firmaları Kayseri’de. Markalaşma konusunda oldukça iyiyiz, ancak mevcut potansiyeli yansıtamadığımıza inanıyorum. Küçük üretim atölyelerimiz olduğu gibi, fabrikalarımızda en son teknoloji ile üretim yapılmaktadır. Kayseri olarak mobilya sanayisini oluşturmuş durumdayız” dedi.



Sorunları çözmede birlik ve beraberliğin önemine değinen KAYSO Başkanı Büyüksimitci, mobilya sanayisinin bu şehrin önemli bir değeri olduğunu belirterek, sektör adına bireysel çalışmalardan ziyade birlik beraberlik içerisinde toplu olarak hareket etmek zorunda olduklarını söyledi.







Kayseri’nin Ar-Ge ve tasarım konusunda istenilen düzeyde olmadığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, “Aynı kategoride olduğumuz iller bizi geçmiş durumda. Bu konuda KAYSO olarak bir çalışma başlattık. İstanbul’dan bir danışman firma ile anlaştık, ücretsiz olarak Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faydalarını sanayicilerimize anlatıyor. Bizim mobilyacılarımızın bu işten mutlaka faydalanması gerekiyor. Şuan sayımız 9, birkaç ay içerisinde 14-15 olacağız ama bu rakamda yetersiz. Yılsonunda bu sayıyı en az 30-35’lere getirmemiz lazım. Bu konuda sizlerden ilgi bekliyoruz” diye konuştu.



KAYMOS Başkanı Tuncay Sabuncu da mobilya sektörünün sorunlarının müşterek olduğunu belirterek, bu sorunları çözmek adına birlik beraberliğe ihtiyaç olduğunu ve bu konuda KAYMOS olarak ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.







Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çevrim ise, Mobilyacılar Odası olarak mobilya kenti kurduklarını anlattı. Çevrim, sorunların çözümü için bu tür toplantıların önemine değinerek, bir sonraki toplantıyı Mobilyacılar Odasında yapmak istediklerini söyledi.



Daha sonra söz alan sanayiciler yaşadıkları sorunlardan bahsederek, çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı istişare ve görüş alış-verişinin ardından KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin fuarlarla ilgili tüm paydaşların katılımı ile bir icra komitesi oluşturulması konusundaki teklifinin kabul görmesi ile birlikte toplantı sona erdi.



Kurum Haberi

