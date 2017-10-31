Büyüksimitçi: Türkiye’nin yeni üretim ve cazibe merkezi olmalıyız

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapılırken, toplantının konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ulaşım başta olmak üzere birçok konuda geliştirilen projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.







Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. kuruluş yılını tebrik ederek gündemi değerlendirdi.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, konuşmasının başında odanın bahçe peyzaj düzenlemesini üstlenen Büyükşehir Beledyesi’ne teşekkürlerini sunarken ayrıca geçen hafta sona eren, ‘Okuyan ve Okutan Şehir’ hedefiyle düzenlenen 1. Kayseri Kitap Fuarı’nı yaklaşık 580 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydederek Başkan Mustafa Çelik’e teşekkür etti.

Kayseri’nin kalkınması için odaklanılması gereken hususun geleceği şekillendirecek konuları sıralayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Büyüksimitçi, “Sanayi 4.0’ın gerektirdiği orta ve ileri teknolojili sektörlerde ağırlıklı bir yapılanma temel alınmalıdır. Bölgemizin kalkınması için; ileri teknolojiye dayalı sektörlerde yoğunlaşması, teknolojiye uygun hayvancılık ve tarım yapılması sağlanmalı, yeni nesil OSB’lerin kurulması ( Savunma sanayi, Gıda, vb ihtisas OSB’ler), havalimanımızın kapasitesinin genişletilmesi, otoyol ve demiryolu projeleri gibi altyapı yatırımlarının hızla yapılması, Ar-Ge Merkezi sayısının artırılması, marka ve patent konusunda daha çok çaba sarf edilmesi, ilçe bazlı teşviklerin temel alınması, sağlık ve turizm konusunda herkesin çaba göstermesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Kurulması gerekmektedir. Ülkenin topyekun kalkınması sadece Marmara bölgesinin kalkınması ile olamaz görüşündeyiz. Bölgemizin potansiyelini dikkate alarak Türkiye’nin yeni üretim ve cazibe merkezi olmalıyız. Bölgemizin bu doğrultuda desteklenerek, ülke ekonomisinin itici gücü olması sağlanabilir” ifadelerini kullandı. KOSGEB tarafından açıklanman KOBİGEL desteği başvurularının sona erdiğini ifade eden Büyüksimitçi, “Yine meclisimizin KOSGEB’in 11 Eylül de açıklamış olduğu ve KOBİ’lere toplam 500 milyon destek vereceği yeni programı KOBİGEL desteği başvuruları 20 Ekim’de bitti. Kayseri’den 389 firmamız bu destek için başvurmuş durumda. İnşallah KOSGEB değerlendirmesi sonunda maksimum sayıda firmamız bu destekten faydalanır. Ayrıca, KOSGEB’in yeni açıklamış olduğu Tekno yatırım desteği de Kayseri’li sanayicilerimiz için önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Firma başına toplam 5 milyon TL destek verilecek olan bu destekte hibe oranı yüzde 60. Bu konu ile ilgili olarak KOSGEB Kayseri Müdürümüz Ahmet Özbekler’i önümüzdeki günlerde odamıza davet ederek detaylı bilgi alacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca dünyada çok yaygın olarak kullanılan Arabuluculuk Yasasının devir niteliğinde bir düzenleme olduğunu kaydeden Başkan Büyüksimitci, bu yasa ile birlikte mahkemelerin iş yükününün azalacağını belirterek, Arabuluculuk yasası ile ilgili bir program yaparak sanayicileri detaylı bir şekilde bilgilendireceklerini söyledi. EPDK tarafından Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Büyüksimitci, bu taslağa göre OSB’lerin indirimli elektrik almasını sağlayan sanayi tarifesi ve tavan fiyatın kalkacağını belirterek; bu konuda itirazlarını yaptıklarını, yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren sanayicilerin enerji ile maliyet artışı olması durumunda ciddi sıkıntıya gireceğini sözlerine ekledi.

“Talas-Erkilet arası raylı sistemin temelini atacağız”



Meclis toplantısının konuğu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, başta ulaşım olmak üzere birçok proje hakkında bilgiler verdi. “Hepimiz çalışmaya mecburuz” sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Çelik, dertlerinin Kayseri ve Türkiye olduğunu ifade etti. Çelik, “Bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsak bir taraftan biz kamuda, bir taraftan da sizler özelde çalışacaksınız. İstihdam yatacaksınız, kaynak yaratacaksınız, vergi ödeyeceksiniz ki bu ülke büyüyecek. Bin kişi çalıştıran bir kişi 5 bin kişinin yükünü devletin sırtından alıyor demektir. Bunu yapanın ancak eli öpülür. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene 400’den fazla ihale yaptık. Toplam 700 noktada Büyükşehir Belediyesi’nin şantiyesi var. Sadece 400’e yakın noktada KASKİ çalışıyor. Şehrin tamamında, tüm ilçelerde varız. Bu seneki cari harcamalarımızla birlikte piyasaya verdiğimiz para 1 milyar TL’yi geçti. Bu para dolaylı olarak hepimize yansıyor” dedi.







Konuşmasında yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren ve öncelikle ulaşıma değinen Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu seneyi ulaşım yılı ilan etmiştik. Her konuda çalışalım; ama bir konuda en iyisini yapalım diye ulaşıma daha çok önem verdik. Ulaşımda kent olarak yollarımızın düzeni ve trafik akışı açısından Türkiye’de bir numarayız. Diğer şehirlerle karşılaştırdığımızda biz şehirciliği, belediyeciliği Türkiye’de en iyi yapan şehiriz. Yaptığımız çalışmalarla Türkiye’de bir numarayız. Ulaşım yatırımlarında da planlama önceliğimiz. Bu anlamda Organize’den Talas’a gidenlerin şehir merkezine girmeden ulaşabilmeleri için Organize’den Talas’a ulaşımı sağlayacak yeni yolu önümüzdeki ay başlatıyoruz. Katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarımız sürüyor. Melikgazi ve Fuzuli Kavşağı’ndaki katlı kavşakların iş bitim tarihi normalde 2018 yılı Haziran ayı olmasına rağmen bu yıl sonuna kadar bu projeleri bitireceğiz. Diğer katlı kavşak ve alt geçit çalışmalarımız da sürüyor. Buralardaki amacımız kesintisiz akan trafiği sağlamak. Yollar, kavşaklar yetmiyor. Bunların yanında yeni raylı sistem hatlarını da yapmak gerekiyordu. Güney kuzey aksında Talas-Erkilet hattını planladık. Zemin etüt çalışmaları da bitti. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde temelini atacağız. Bu arada yeni araçlar alacağız. Özellikle Bekir Yıldız Bulvarı’nda çalışacak şimdiki tramvaylar büyüklüğünde elektrikli büyük otobüsler alacağız. Böylece yeni hastaneye olan taşıma ihtiyacını gidereceğiz. Birer cümleyle geçiyoruz; ama sadece katlı kavşakların maliyeti 130 milyon lirayı buluyor.”







Kentsel dönüşüm çalışmalarından da bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sahabiye projesi bizim belediye olarak en büyük projemiz. Birinci etap çalışmalarımız tamamlandı. Yıkım çalışmalarımız da bitti. İlk etabın ihalesini Kasım ayında yapacağız ve inşallah sene sonuna kalmadan temelini atmış olacağız. Sahabiye’de bundan sonraki etaplar çok daha hızlı gidecek” dedi. Diğer kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, büyük ölçekli yeşil alan çalışmalarından da bahsetti. Kayseri’nin kişi başına düşen yeşil alanda Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu ifade eden; ancak daha fazlasını istediklerini de vurgulayan Başkan Çelik, “1 milyon 200 bin metrekare alanda Keykubat’ta park çalışması yapacağız. Projelerini bitirdik ve ağaçlandırma çalışmalarımız başladı. Mart-Nisan gibi inşaat çalışmalarına başlayacağımızı düşünüyorum. Burası Beştepeler’deki mesire alanının 10 katı büyüklüğünde bir yer. Çok özel bir proje uygulayacağız. Her yaş grubuna hitap eden etkinlik alanları var. Keykubat için hazırladığımız proje uygulamaya geçmeden ödül alan bir proje. Ayrıca Sarımsaklı’ya da çok güzel bir proje hazırlatıyoruz. Orası da şehre yakışır bir yer olacak” diye konuştu. 5 yıldızlı sosyal yaşam merkezleri, okullar, spor tesisleri, emniyete yapılan hizmet binaları gibi projeler hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, sosyal projelerden de bahsetti. YADES (Yaşlı Destek Programı) projesinin en çok dua aldıkları çalışmalardan biri olduğunu ifade eden Başkan Çelik, aş evleri konusunda da yeni bir model üzerinde çalıştıklarını belirtti. Kültürel anlamda da çok önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Çelik, Kitap Fuarı’na da değinerek “Türkiye’nin konuştuğu tek fuar Kayseri Fuarı, 580 bin ziyaretçi geldi. Bu denli ilgiyi ben bile tahmin etmiyordum. Bu anlamda şehrime teşekkür ediyorum. Böyle gidersek bu şehri okuyan şehir anlamında Türkiye’nin en üstüne çıkarabiliriz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Sanayi Odası Meclis Toplantısında Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapmak için gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 40’a yakın tesiste 22 bin kursiyere hizmet veren KAYMEK faaliyetleri, çıkarılan dergiler, Kayseri’nin tanıtımına yönelik çalışmalar, ilçelere yapılan yatırımlar, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler ve Beydeğirmeni Toplu Besi Bölgesi gibi yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik ayrıca oda üyelerinin sorularını da cevapladı.







Meclis toplantısının sonunda Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e günün anısına halı hediye edildi.

İHA