Buzağılar kıymetlendi

Tebliğ kapsamında yapılan buzağı desteklemesinde, geçmiş yıllardaki buzağı desteklemelerinden farklı olarak, programlı aşılarının tamamlanması, Türkvet ve e-ıslah kayıtlarının yapılması şartıyla her üretici desteklemeden faydalanabiliyor.

Bu kapsamda Yahyalı İlçe Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından aşılama ve Türkvet sistemine kayıt işlemleri titizlikle yürütülüyor. Yapılan destekleme çalışmalarıyla Yahyalı’da hayvancılık işletmesi bulunan, yerli ırk hayvan üretimi yapan ve hayvancılık desteklemelerinden faydalanamayan üreticilerin yüzü gülmeye başladı.

Aşılama ve kayıt işlemlerinin yürütüldüğü Yahyalı Çubukharmanı Mahallesi üreticilerinden Ahmet Akduman buzağılarının desteklemelerden sonra kıymet kazandığını ifade ederek Bakanlığa verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Haber: Fatma URAL



