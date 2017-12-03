Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan taşeron açıklaması

Milyonlarca taşeron işçisi konu ile ilgili açıklama beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti. Erdoğan da "Bu hafta bitiyor" dedi.



İşte ayrıntılar:



Sarıeroğlu "Taşeron konusunda çok az zaman kaldı, Maliye Bakanlığıyla çok samimi bir çalışma yapıldı. Bizim içimize sindi. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız açıklayacaktır" dedi.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde bir vatandaşın "Taşeron ne olacak Sayın Cumhurbaşkanım" diye bağırması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işte taşeron olmaz. Ama taşeron işi inşallah bu hafta içinde bitiyor" diye cevap verdi. (TİMETURK.COM)