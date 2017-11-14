Cari açıkta 'altın' etkisi

Cari işlemler açığının piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinde dış ticaretteki gelişmeler öne çıkarken, parasal olmayan altın ithalatının yaklaşık 4 katına çıkması ve 7,4 milyar dolarlık negatif etki yaratması dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgiye göre, cari işlemler hesabı eylülde 4 milyar 527 milyon dolar ile piyasa beklentilerinin üzerinde açık verdi. Türkiye'nin cari açığı ocak-eylül döneminde 31 milyar 109 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu rakam 2016'nın aynı dönemine göre 6 milyar 627 milyon dolarlık artışa işaret etti.

Cari işlemler hesabının geçen yıla kıyasla daha fazla açık vermesinde, dış ticaret dengesindeki gelişmeler öne çıktı. Geçen yılın 9 ayında 30 milyar 945 milyon dolar olan dış ticaret açığı, 2017'nin aynı döneminde 40 milyar 751 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dış ticaret hesabı altında gerçekleştirilen toplam mal ihracatında yüzde 11'lik, ithalatında ise yüzde 15'lik yükseliş görüldü.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığındaki artışa ise parasal olmayan altın kalemindeki ihracatın liderlik ettiği görüldü. Parasal olmayan altın hesabı, geçen yılın 9 ayında 3 milyar 123 milyon dolar fazla vermesine karşın, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 358 milyon dolarlık açık verdi.

Bu dönemde, parasal olmayan altın ithalatı yaklaşık 4 katına çıkarak 3 milyar 454 milyon dolar düzeyinden 13 milyar 177 milyon dolara yükseldi.

AA

