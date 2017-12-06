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CarrefourSA Kayseri mağazalarını Migros'a devretti.

CarrefourSA, Kayseri'de bulunan 11 mağazasını Migros'a devrederek kentimizden tamamen çekildi.

CarrefourSA Kayseri mağazalarını Migros'a devretti.
CarrefourSA ile Migros arasındaki mağaza devirleri devam ediyor. Ağustos ayında Migros'un Ege Bölgesi'ndeki 20 mağazasını devralan CarrefourSA, bu kez 11 mağazasını devretti. Devredilen tüm mağazalar Kayseri'de yer alıyor.
6,5 milyon liraya devredildi
Konuyla ilgili olarak Migros'tan KAP'a yapılan açıklamada, Kayseri'deki toplam 11 mağazanın 6 milyon 580 bin TL karşılığında devralındığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilecektir." denildi.
Migros'un 1.606 Migros ve 42 Macrocenter olmak üzere yurtiçinde 1.648 mağazası bulunuyor. CarrefourSA'nın ise Türkiye genelinde 625 mağazası var.
(www.sondakika.com)
 
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