Çarşı-pazarda gurbetçi hareketliliği

Kayseri merkezde bulunan tarihi Kapalı Çarşı, Pastırmacılar ve Kazancılar Çarşısı’nda satılan ürünler bu sene de gurbetçi vatandaşlardan ilgi görüyor. Pastırma, sucuk, mantının yanı sıra giyim ve ayakkabı satışı yapan esnaf işlerin bir nebze olsun açılmasından dolayı mutlu.Kayseri halkına hizmet veren Kapalı Çarşı’da da şu günlerde gurbetçi vatandaşların gelmesiyle alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Yaz aylarından birçok ülkeden Türkiye’ye akın eden gurbetçi vatandaşlar memleketleri Kayseri’ye gelerek mevsimlik ürünlere ilgi gösterdiler.Pastırmacı Ahmet Sarıçiçek bayram sonu işlerde az da olsa bir kıpırdanma yaşandığını belirterek; ”Artık insanlar evinde yemek yapmaktan çok hazır ürünler almayı tercih ediyor. Hazır aldıklarından da memnun kalınca bir daha talep oluyor. Gurbetçilerin yavaş yavaş gelmesiyle birlikte pastırma, sucuk, mantı satışlarımız arttı. Bunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bayram biraz sakin geçmişti. Tam anlamıyla beklediğimizi bulamamıştık. Ama bayram sonrası baya bir yoğunluk var. İnşallah daha da iyi olacak” dedi.