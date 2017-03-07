"CAZiBE MERKEZLERi PROGRAMI SON DÖNEMDEKi EN NET TEŞViK”

Olpak, yaptığı açıklamada, hükümet tarafından 23 ilin cazibe merkezi ilan edildiğini anımsattı.

MÜSİAD olarak uzun süredir dile getirdikleri bir yaraya bu programla parmak basıldığını ifade eden Olpak, çalışmalar sonucu elle tutulur bir teşvik verildiğini kaydetti.

Yatırımcının, sanayicinin arsaya, binaya, makine ve teçhizata ayrı ayrı para harcadığını, bunun da girişimciyi zora soktuğunu anlatan Olpak, şöyle konuştu:

"TOKİ'de nasıl vatandaşlara uzun vadeli konut sağlanıyorsa bize de bu sağlanmalı diyorduk, hükümet şu anda tam da bunu yaptı. Hükümet diyor ki 'Ben sana arsanı vereceğim, bu da yetmez 10 milyon bütçeye kadar ya da 20 bin metreye kadar fabrika binanı da ben yapacağım. Sonra o binayı sana rayiç bedelinin yüzde 10'u ile kiralayacağım. 15 yıl işletirsen ilk yapım bedeli üzerinden de satacağım.' Bu rakam çok sembolik tabii ki. 'Makine teçhizat için de eğer yerli makine ve teçhizat alırsan 10 yıl vadeli sıfır faizli kredi vereceğim, 3 yılı geri ödemesiz, ithal olursa 6 yıl vadeli olacak. İşletme sermayesinde de yerli makine ve teçhizat kullandıysan 3 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 5 yıl vadeli kredinin faizinin yarısını karşılayacağım hatta bazı kalemlerde de sana alım garantisi vereceğim.' Projenin orta vadede bu yılın sonunda ilk sonuçlarını almaya başlayacağız. Bu proje, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu en net teşviktir."

Olpak, programın Milli İstihdam Seferberliği'nin bir yan unsuru olduğunu, istihdam seferberliğinin böyle uygulamalarla sağlanabileceğini vurguladı.

Programın yoğun ilgiyle karşılandığını ifade eden Olpak, "Üyelerimiz o bölgelerde yatırım yapmak için çok ciddi projeler hazırladılar, uygulamayla ilgili başvurularını yaptılar, kabullerini bekliyorlar." dedi.

- Milli İstihdam Seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli İstihdam Seferberliğine MÜSİAD olarak destek verdiklerini hatırlatan Olpak, istihdama katkı vermelerinin iki boyutu olduğunu dile getirdi

İstihdamın sosyal boyutuna değinen Olpak, şunları kaydetti:

"İstihdam demek insanların kendi işlerine sahip olması, ailesine ve çevresine, çocuklarına nafakalarını, rızıklarını götürebilmesi demektir. Böylece insanlarımızın ihtiyaç sebebiyle kötü yollarla karşı karşıya kalması da engellenmiş olur. İkincisi de daha fazla istihdam demek çarkların daha fazla dönmesi demektir. İş dünyası da işini büyütme peşinde olduğuna göre, çarklarını daha hızlı döndürmeyi isteyeceğine göre istihdama destek vermek kendi işimizi büyütmeye destek vermek demektir."

Yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarıyla yaptıkları değerlendirmede makul bir süre içinde bu seferberliğe 250 bin kişilik bir katkı verebileceklerini açıkladıklarını anımsatan Olpak, şu ana kadar açıklanan Türkiye geneli 232 bin istihdamın içinde kendilerinin de payı bulunduğunu dile getirdi.

Nail Olpak, 232 bin kişinin istihdamının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bir önceki yıla baktığımızda Türkiye, toplamda 411 bin yeni istihdam oluşturmuştu. Yıllık bir milyon kişinin iş gücü piyasasına katıldığı yerde bu 232 bin yüksek bir tempo." ifadelerini kullandı.

AA