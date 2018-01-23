Çelik-İş greve gidiyor

Çelik-İş’ten yapılan açıklamada “Arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının ardından Yönetim Kurulumuz toplanarak, MESS'e bağlı işyerlerimizde grev uygulama kararı aldı.” ifadelerine yer verildi.



Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "TİS masasında ücret maddelerinin görüşülmeye başlandığı andan itibaren, MESS'in sergilemiş olduğu dayatmacı ve uzlaşmaz tavrı ile Türkiye şartlarından uzak, komik ücret zammı teklifi, bizi, bugün bu grev kararını almaya itmiştir. Biz, bu işi masada bitirelim dedikçe, MESS, tam tersi şekilde verdiği tekliflerle masadan kalkmış, bizi de masadan kalkmaya zorlamıştır. Haklarımızı almak için üretimden gelen gücümüzü devreye sokma günü gelmiştir. Başından bu yana söylediğimiz gibi, üyelerimizin beklentilerini karşılayacak bir teklif göremediğimiz için yasal hakkımız olan grev hakkımızı kullanmaktan geri durmayacağız ve bu işyerlerimizde üretimi durduracağız" şeklinde konuştu.



"Ülkemiz kritik bir süreçten geçiyor. Sınırlarımızdaki terörist unsurların bertaraf edilmesi için ülkemiz büyük bir savaş veriyor” diyen Genel Başkan Değirmenci, "Metal işçisi, ülkemiz ekonomisine verdiği katkıyla herkesten daha fazla bu ülkeyi sevdiğini göstermektedir. Biz, meydanlarda, sokaklarda olmak istemiyoruz. Hakkımızı aldığımız sürece bizim yerimiz tezgâhlardır. Fakat taleplerimiz karşılanıncaya kadar, haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Metal işçisinin feryadını duyurmak, onların taleplerini karşılamak için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Üyelerimizin boynunu bükük bırakmayacağız. Hakkımız olan ne ise onu alacağız. " açıklamasında bulundu.

“Kaos ortamının tek sorumlusu MESS”

"Metal sektöründeki bu kaos ve kargaşa ortamının tek sorumlusu MESS'dir" diyen Değirmenci, "MESS, üyelerimizin hakkını alabilmemiz için bizlere başka çıkış yolu bırakmadı. Grev kararını alırken, MESS'e bir kez daha, bu girdiği yanlış yoldan dönmesi çağrımı yenilemek istiyorum. MESS, bu tavrıyla ancak iş barışını bozmaya, ülkede huzursuzluk çıkarmaya hizmet eder. Böyle bir durumu ne biz isteriz ne de üyelerimiz ister. İş barışının sağlandığı, huzur ortamının hakim olduğu bir çalışma ortamı en büyük temennimizdir." dedi.

Kurum Haberi



