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Çelik-İş Halisdemir’i mezarı başında andı

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren Türk milletinin milli kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i kabri başında andı.

Çelik-İş Halisdemir’i mezarı başında andı
Çelik-İş Sendikası Genel Başkan Yunus Değirmenci, 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasının yıldönümünde, Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit olan Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan kabrine giderek, şehit Halisdemir için dua etti. 

Değirmenci, Şehit Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile de şehitlikte bir araya gelerek, şehit babasına taziye mesajlarını iletti.

Ömer Halisdemir gibi bir evladı yetiştirdiği için kendilerine millet olarak minnet borcumuz olduğunu ifade eden Değirmenci, "Evladınızla ne kadar övünseniz azdır. Hayatını kaybedeceğini bile bile, Türk milletini ve iradesini kurtarmak için canını hiçe sayarak yaptığı kahramanlık takdire şayandır. Rabbim şehidimiz Halisdemir'e rahmetiyle muamele etsin, mekânını cennet eylesin" dedi. 

Baba Halisdemir ise, bu ülke uğruna canını feda eden oğlu Ömer Halisdemir'i ziyaret ettiği için Genel Başkan Yunus Değirmenci'ye teşekkür etti. 
Kurum Haberi
 
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