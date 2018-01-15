Çelik-İş, MESS’in son teklifini reddetti

MESS’in çağrısı üzerine İstanbul’da bir kez daha masaya oturan taraflar anlaşmazlık konusu maddelerle ilgili yeniden görüşmeler yaparak “Ara dinlenme” başlıklı Madde 27 üzerinde anlaşmaya vardılar.

Yine sözleşmenin eki özelliği taşıyan İç Yönetmelik güncellenerek, tutanak altına alındı.

Çelil-İş tarafından yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi;

Aklımızla dalga mı geçiyorlar?

“Toplantıda MESS’in bir önceki yüzde 3,2’lik ücret teklifini, emeğimizle ve aklımızla dalga geçer bir tavırla revize ettiği görülmüştür.



Bu kapsamda MESS, ilk 6 ay için işyeri ortalamasının yüzde 6,4’ü olarak, sosyal yardımlarda ise ilk yıl için yüzde 12,8 olarak artış teklifinde bulunmuştur.



MESS’in yeni ücret ve sosyal haklardaki artış teklifi, Sendikamız tarafından, üzerinde 1 dakika bile düşünülmeden, değerlendirmeye bile alınmadan, kesin bir dille reddedilmiştir.



MESS bu teklifiyle, yanlışında yine ısrar etmiş, kriz ve kaosa adeta davetiye çıkarmıştır. MESS, üyelerimizin talep ve beklentileriyle, Türkiye’nin ve metal sektörünün gerçekleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan yeni teklifiyle, bir kez daha işi yokuşa sürmüş, süreci çıkmazlara itmiştir. MESS, uzlaşmaz tavrıyla, Türkiye’nin huzuruna kast etmektedir. Kanayan yaramızı kaşımaktadır. Revize ettiği teklifle, bir kez daha sabrımızın sınırını zorlamaktadır. Bu tavrıyla tehlikeli sularda yüzmektedir. MESS, girdiği bu yanlışlar girdabından bir an evvel çıkmalıdır. İşyerlerimizde iş barışı daha fazla bozulmadan, huzursuzluk önlenemeyecek seviyeye gelmeden, MESS’i aklını başına almaya ve gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyoruz.



Daha önce Genel Yönetim Kurulu’muzun, MESS’e bağlı işyerlerimizin şube yöneticileriyle almış olduğu kararlardan kesinlikle bir adım dahi geri adım atmayacağımızı herkesin bilmesini isteriz.

Biz, müzakerelere başladığımızda nerede duruyorsak, bugün de aynı yerdeyiz. Üyelerimizin hakları alınmadan, bu yoldan kesinlikle dönülmeyecektir. Asla taviz verilmeyecektir.



Bugüne kadar işyerlerinde uyarı niteliği taşıyan eylemler yapılmasını kararlaştıran Sendikamız, bu eylemlerimizi artırarak devam ettirecek, arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasının hemen ardından, zaman kaybetmeden grev kararı alacaktır.”

(Kayseri Gündem)



