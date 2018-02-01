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Çelik-İş’ten kazanımlarla dolu bir sözleşme daha…

Çelik-İş’in Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürüttüğü Grup Toplu İş Sözleşmesi(TİS) anlaşma ile sonuçlandı. Başkan Yunus Değirmenci, “Kazanımlarla dolu bir sözleşme imzaladık.” dedi.

Çelik-İş’ten kazanımlarla dolu bir sözleşme daha…
MESS sözleşmesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çelik-iş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 'Üyelerimizin talep ve beklentilerini dinleyerek, sahanın nabzını tutarak ortaya koyduğumuz taslağımızdaki maddelerin hemen hemen hepsi sözleşmede yer aldı. Kazanımlarla dolu bir sözleşme imzaladık. Sözleşmemiz üyelerimiz başta olmak üzere tüm metal işçilerine, sendikamıza ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.
"MESS ile TİS için masaya oturduğumuz günden bugüne aradan geçen 4 aylık sürede üyelerimizle birlikte büyük bir mücadele örneği sergiledik" diyen Genel Başkan Değirmenci, "Masada bizler, sahada üyelerimiz dik durdu. Ne sahada ne de masada asla taviz vermedik. Hakkımız olanı yüksek sesle dile getirmekten çekinmedik. Her zaman sözleşmemizin arkasında olduğumuzu ifade ettik. Grevin ertelenmesine, ülkemizin içinden geçtiği kritik sürece rağmen iyi bir sözleşme imzaladık. Üyelerimiz bu sözleşmeyi sonuna kadar hak ediyorlardı. Sözleşmemiz üyelerimize analarının ak sütü gibi helal olsun. Bizlerle beraber olarak, bizlere güç veren, bizlerden desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Alın terlerinin karşılığını aileleriyle, sevdikleriyle güzel günlerde harcasınlar" dedi.
Sözleşme iki yıllık olacak
Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Değirmenci, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Başından bu yana sürekli dillendirdiğimiz bir şartımız vardı. O da sözleşmenin iki yıllık olmasıydı. Öyle de oldu. Sendikamızın teklifi doğrultusunda sözleşmemiz 2 yıllık oldu. Sendikamızın teklifi doğrultusunda 31.8.2017 tarihinde saat ücretleri 9 TL'nin altında olan üyelerimizin ücreti 9 TL'ye çekilecek. Sözleşmemizin en önemli maddelerinden olan kıdem zammında da önemli bir kazanım elde edildi. Bu kapsamda 01.01.2018 tarihinden itibaren 1 tam yılını doldurmuş herkese, her kıdem yılı için 0,10 TL kıdem zammı uygulanacaktır. Bu uygulama 15 yıl ile dolayısıyla 1,50 TL ile sınırlandırılmıştır. Örneğin 10 yıllık bir işçi arkadaşımız kıdem zammıyla 1 lira saat ücretine zam alacak. Üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı ay için 1,60 TL seyyanen ücret zammı uygulanacaktır. Çekme, kıdem ve seyyanen uygulanacak olan üç aşamalı zam ile birlikte üyelerimizin ücretlerinde yüzde 24'lük bir artış sağlanmıştır. Sosyal haklar hariç olmak üzere, bir yılını dolduran yani kıdemden yararlanan bütün üyelerimiz, en az 510 lira olmak üzere, 930 liraya kadar değişen miktarlarda zam alacak. Sosyal haklara aldığımız zam oranı yüzde 23'ü bulmuştur. Bunun getirisi aylık yüzde 1,68, parasal değeri ise 50 lira 91 kuruştur. Böylece, sosyal yardım zammıyla birlikte aldığımız tüm zam oranlarını, yani çekme, seyyanen ve kıdemi topladığımızda zam oranımız yüzde 26,31 oldu. Ücret zamlarının yanı sıra idari bazı konularda da sendikamız üyelerimiz için kazanımlar elde etmiştir. Yıllık getirisi 480 lira olan tamamlayıcı sağlık sigortası kabul edilmiştir. Ayrıca, posta başı tazminatı, kendi ücretinin yüzde 8'ine yükselmiş olup, üyelerimizin eşlerinin anne ve babalarının vefatında üç günlük izin hakkı da sözleşmemizde yer aldı."
Kurum Haberi
 
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