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Çelik Kapı heyeti Güney Afrika’dan döndü

Kayseri OSB’de faaliyet gösteren, Metal Ürünler (Çelik Kapı ) Ticaret Heyeti Güney Afrika Cumhuriyeti’nden döndü

Çelik Kapı heyeti Güney Afrika’dan döndü
 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi  kapsamında, Ekonomi  Bakanlığı  URGE Kümelenmesi  kapsamında,  Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Metal Ürünler  (Çelik Kapı ) sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinden oluşan  heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.  
  URGE heyetince Cape Town’da bulunan Ticaret Odası yöneticileri ziyaret edildi. Kayseri OSB Yöneticileri tarafından OSB çalışmaları hakkında detaylı bir sunum yapıldı ve olası işbirliklerine dair görüş alışverişinde bulunuldu.  Daha sonra potansiyel müşteriler arasında b2b  görüşmeleri yapıldı. Bazı firmalarca sıcak satışlar da gerçekleştirildi ve çelik kapı bayiliği konusunda prensip anlaşmalarına varıldı.
  Kısa adı URGE  ( Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi ) olarak bilinen söz konusu proje desteğinin amacı; bir proje içerisinde, Türkiye’de yerleşik şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını arttırmak olarak açıklandı.
İHA
 
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