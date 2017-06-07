Çelik sektörü ihracatında artış

Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre; Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 8,3 milyon tona yükselirken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 38,7 artışla 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının ilk beş ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 8,6 milyon ton, değer bazında ise 5,8 milyar dolar oldu.

Uzak Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika pazarını geride bıraktı…

2017 yılının Ocak-Mayıs dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 109 artış ile 2,5 milyon tona ulaştı ve bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. Avrupa Birliği’ni 1,8 milyon tonla Ortadoğu, 1,3 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri, 697 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 638 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

Çelik sektörünün yılın ilk beş ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; İspanya, Singapur, İtalya, Hong Kong ve İngiltere olarak sıralandı.

Ocak-Mayıs döneminde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 11’lik azalışla 2,7 milyon ton olan inşaat çeliği aldı. İnşaat çeliğini 1,2 milyon tonla yassı sıcak, 787 bin tonla dikişli boru, 676 bin ton ile filmaşin ve 631 bin tonla profil izledi.

Mayıs’ta çelik ihracatı 1,5 milyon ton oldu…

Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2017 yılı Mayıs ayı ihracatı, 2016 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 16,9 artış ile 1,5 milyon ton, değerde yüzde 29,1 artış ile 966 milyon dolara yükseldi.

2017 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracat verilerini değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “Sektörümüz 2017 yılının ilk 5 aylık döneminde miktarda 8,3 milyon ton, değerde 4,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Son birkaç yıldır yaşadığımız kayıpları telafi etmeye çalışıyoruz. Özellikle en önemli ihracat pazarlarımızdan olan MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yaşanan sıkıntılı süreç ihracatımızı olumsuz etkilemişti. Artık bu pazarların yerini alternatiflerin aldığını görüyoruz. Öyle ki yılın başından bu yana AB ülkeleri bölge sıralamasında Ortadoğu’yu geride bırakırken; Uzak Doğu ülkelerine yaptığımız ihracat da Kuzey Afrika ülkelerini geride bıraktı. 5 aylık dönemde Avrupa Birliği’ne ihracatımız yüzde 109 artarak 2,5 milyon tona ulaştı ve bu bölgeye en fazla sıcak yassı, dikişli boru, filmaşin, inşaat çeliği ve yassı kaplama ihraç ettik. Uzak Doğu ülkelerine ihracatımız ise yüzde 626 artışla 697 bin tona yükseldi. Bu bölgeye inşaat çeliği, filmaşin, kütük ve profil gibi uzun mamul ürünlerde dikkat çekici artış yaşadık” dedi.

İhracattan dolayı iç piyasada inşaat demiri bulamadıklarından yakınan inşaat sektörü temsilcilerinin asılsız iddialarını ihracat rakamlarının yalanladığını söyleyen Namık Ekinci, 5 aylık dönemde inşaat çeliğinde beklentilerin üzerinde bir kayıpla karşılaştıklarını belirtti. ÇİB Başkanı Namık Ekinci sözlerini şöyle tamamladı: “2008 yılında 10,3 milyon ton olan inşaat çeliği ihracatımız, 2012 yılında yüzde 17 azalış ile 8,5 milyon tona, 2016 yılında ise yüzde 32 azalış ile 7 milyon tona gerilemiştir. 2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde de iddia edilenin aksine düşüş devam etmiştir. İlk 5 ayda inşaat çeliği ihracatımız yüzde 11 düşüş ile 2,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu da ürünlerin artan bir oranda iç piyasaya verildiğini gösteriyor.”

Kurum Haberi