Çelik'ten müjde

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarım ve hayvancılığın stratejik bir sektör olduğunu bildirdi.



Tarım ve hayvancılığın Sanayi Devrimi sonrasında biraz gerilerde kalmış bir izlenim gösterdiğine işaret eden Çelik, “Süreç içerisinde tarım ve hayvancılık olmadan hayatın devamı mümkün olmadığı için bu sektörün önemi her geçen gün artmaya başladı. Bu çerçevede şimdi dünyada izliyoruz ki gizli bir tarım mücadelesi ve gelecekte de belki gıda savaşları, su savaşlarıyla dünyanın karşı karşıya kalacağı atmosferi hep beraber izliyor ve görüyoruz. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle Afrika ülkelerindeki bakir alanları kiralama ve gelecekte muhtemel gıda savaşlarıyla ilgili çıkacak sorunları bugünden kendi ülkeleri adına çözme konusunda büyük yarış halindeler.” ifadesini kullandı.





3 bin liralık hayvana bin lira destek verilecek

Bakan Çelik, hayvancılık yapan vatandaşların bazı sıkıntılar nedeniyle başka yere giderek asgari ücretle çalışmaya başladığına dikkati çekti.

Tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara alet ve ekipman desteğin de de bulunduklarını hatırlatan Çelik, vatandaşların bu desteklerle köylerindeki meralara sahip çıkmasını istedi.

Çelik, “Hayvancılık yapan vatandaşlarımıza mera da vereceğiz. Ben hayvancılık yaparım diyen vatandaşa da ne kadar, kaç baş hayvan barındırıyorsa o kadar genişlikte merayı tahsis edeceğiz. Böylece hayvancılıktaki yem sorununa da parmak basmış bulunuyoruz. Gerek daha verimli ırklara geçişle ilgili gerekse de hayvan alımlarına güçlü desteklemeler yapıyoruz. Yani üç bin liralık bir hayvan mı alıyorsunuz? Bunun bin lirasını biz bakanlık olarak destek olarak vereceğiz. Ayrıca düve merkezleri, koç - teke merkezleri gibi yerlerde de yüzde 50 hibe desteği veriyoruz.” ifadesini kullandı.

AA