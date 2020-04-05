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CEO Ertekin acı haberi duyurdu

Merkezi İstanbul'da olan ve Erciyes Anadolu Holding ortaklarından Hes Cabling System (HCS) Genel Müdürü Ufuk Yılmaz 43 yaşında yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin acı haberi sosyal medya hesabında duyurarak, “Acımız büyük, başımız sağ olsun” dedi.

CEO Ertekin acı haberi duyurdu
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yılmaz'ın herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını vurguladı. Ertekin şunları ifade etti: “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Ortak olduğumuz şirketlerimizden HCS Kablonun Genel Müdürü kıymetli mesai arkadaşımız Ufuk Yılmaz beyi 43 yaşında hiç bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen Covid-19 nedeni ile kaybettik. Acımız büyük, başımız sağ olsun.”
Ertekin, Kayseri'de holding olarak hastaları olmadığını da belirterek, "Şu ana kadar Kayseri’de hastamız yok. İstanbul’da 5 pozitif arkadaşımız var. Takip ediyoruz. Ama pazartesi yoğun tedbirlerle üretime başlayacağız tüm işletmelerde" dedi.


Haber: Ekrem Nazlı

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