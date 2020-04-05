CEO Ertekin acı haberi duyurdu

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Yılmaz'ın herhangi bir kronik rahatsızlığı olmadığını vurguladı. Ertekin şunları ifade etti: “İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Ortak olduğumuz şirketlerimizden HCS Kablonun Genel Müdürü kıymetli mesai arkadaşımız Ufuk Yılmaz beyi 43 yaşında hiç bir kronik rahatsızlığı olmamasına rağmen Covid-19 nedeni ile kaybettik. Acımız büyük, başımız sağ olsun.”
Ertekin, Kayseri'de holding olarak hastaları olmadığını da belirterek, "Şu ana kadar Kayseri’de hastamız yok. İstanbul’da 5 pozitif arkadaşımız var. Takip ediyoruz. Ama pazartesi yoğun tedbirlerle üretime başlayacağız tüm işletmelerde" dedi.
Ertekin, Kayseri'de holding olarak hastaları olmadığını da belirterek, "Şu ana kadar Kayseri’de hastamız yok. İstanbul’da 5 pozitif arkadaşımız var. Takip ediyoruz. Ama pazartesi yoğun tedbirlerle üretime başlayacağız tüm işletmelerde" dedi.
Haber: Ekrem Nazlı