Çerkes Peyniri için coğrafi işaret tescil çalışmaları devam ediyor

2019 yılı Ekim ayında coğrafi işaret başvuru kararı alınan Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peynirinin çalışmalarına hızla başlanarak coğrafi sınır, tarihçe, ayırt edici özellikler, üretim metodu, denetim ve denetim komisyonu çalışmaları tamamlanmış olarak Prof. Dr. Mitat Şahin ve Coğrafi İşaret Uzmanı Birsen Koca tarafından yaklaşık iki ay gibi kısa bir sürede tescil başvurusu gerçekleştirildi. Yapılan bu iki aylık çalışmalar esnasında tek tek üreticiler köylerinde/mahallelerinde ziyaret edilerek, peynirlerin yapım aşamaları gözlemlenmiş ve sahada tespitler yapıldı. Ancak; ürünün ayırt edici özellikleri bölümünde yapılması gereken analizler için, Uzunyayla yöresinde meralarda serbest yayılan hayvanların sütlerinden elde edilen peynirlerin yapımının başlaması için Mayıs ayının ilk haftası bekleniyordu. Pınarbaşı’nın coğrafi yapısı, havası, bitki florası Çerkes Peyniri’ni farklı kılan özellikleri oluşturacak.
Pınarbaşı Belediyesi ve Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği organizasyonu ile Coğrafi İşaret Uzmanı Birsen Koca ile birlikte yaklaşık on köye/mahalleye gidilerek Çerkes kadınların yaptığı taze peynirleri numune olarak analiz için toplandı. Toplanan numuneleri üreten kadınların iletişim bilgileri ile birlikte her bir peynir numaralandırılarak kimyasal, fiziksel ve duyusal analizleri, analiz sonuçlarına göre akademisyenler tarafından hazırlanacak raporları coğrafi işaret dosyasına eklenip ürün analiz aşaması tamamlanmış olacak. Bundan sonraki süreçte tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının değerlendirmeleri sonrasında Tarım Bakanlığı onayı alınıp tescil süreci tamamlanmış olacak. Tüm çalışmalar işin başlangıcında belirlenen iş planı takvimine uygun şekilde hareket edilmeye devam ediliyor.
Türkiye’de 14’ü yerel, 3’ü yabancı menşeli olmak üzere toplam 17 tescilli peynir bulunuyor. 28 peynir tescil başvurusu da sonuç bekleniyor. Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri coğrafi işaret tescilini alarak diğer peynirler içinde hak ettiği yerini alması bekleniyor.
Disiplinli bir denetim ile yöreye has özel bir lezzet olan Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri pazarda yerini bulacak, üretimi ile özellikle yöre kadınlarına istihdam sağlayacak, Pınarbaşı’nın kırsal ve yerel kalkınmasına katkıda bulunacak.
Pınarbaşı Belediyesi ve Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği organizasyonu ile Coğrafi İşaret Uzmanı Birsen Koca ile birlikte yaklaşık on köye/mahalleye gidilerek Çerkes kadınların yaptığı taze peynirleri numune olarak analiz için toplandı. Toplanan numuneleri üreten kadınların iletişim bilgileri ile birlikte her bir peynir numaralandırılarak kimyasal, fiziksel ve duyusal analizleri, analiz sonuçlarına göre akademisyenler tarafından hazırlanacak raporları coğrafi işaret dosyasına eklenip ürün analiz aşaması tamamlanmış olacak. Bundan sonraki süreçte tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının değerlendirmeleri sonrasında Tarım Bakanlığı onayı alınıp tescil süreci tamamlanmış olacak. Tüm çalışmalar işin başlangıcında belirlenen iş planı takvimine uygun şekilde hareket edilmeye devam ediliyor.
Türkiye’de 14’ü yerel, 3’ü yabancı menşeli olmak üzere toplam 17 tescilli peynir bulunuyor. 28 peynir tescil başvurusu da sonuç bekleniyor. Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri coğrafi işaret tescilini alarak diğer peynirler içinde hak ettiği yerini alması bekleniyor.
Disiplinli bir denetim ile yöreye has özel bir lezzet olan Pınarbaşı Uzunyayla Çerkes Peyniri pazarda yerini bulacak, üretimi ile özellikle yöre kadınlarına istihdam sağlayacak, Pınarbaşı’nın kırsal ve yerel kalkınmasına katkıda bulunacak.
Kurumsal