ÇERKESLERE MÜJDE Çerkes mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Çerkes Peyniri’ne Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan (ORAN) 1 milyona TL’ye yakın tanıtımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve markalaştırılması için destek verildi. Konu hakkında Kent Türk TV’de Analiz programının canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılan Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, Çerkes Peyniri’nin en önemli özelliğinin maya kullanılmadan üretildiğini söylerken, peynirin üretileceği bölgenin de coğrafik işaret aldığını belirtti.

04 Ocak 2020 Cumartesi 18:10