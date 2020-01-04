ÇERKESLERE MÜJDE

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından Çerkes Peyniri’ne 980 bin TL tutarında destek verildi. Kent Türk TV’de her hafta ekranlara gelen ve gazeteci İlter Sağırsoy’un hazırlayıp sunduğu, gazeteciler Azim Deniz ile Erdinç Teğmen’in de yorumlarıyla programa katkı sunduğu Analiz programında Çerkes Peyniri de gündeme geldi. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü Analiz programına telefon bağlantısıyla katılarak Çerkes Peyniri ve ORAN tarafından verilen destek hakkında bilgiler verdi.
Başkan Görücü Çerkes Peyniri hakkında şu bilgileri verdi: “Çerkeslerin yaşadığı Uzunyayla bölgesi ve bu bölgenin bitki örtüsü böylece büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması ve kültürümüz olan Çerkes kültürünün, özellikle mutfak kültürünün bir ürünü olması sebebiyle başkanlığını yaptığım Birleşik Kafkasya Derneği’mizin de kendi kültürümüzle ilgili bir ürününün özellikle Kayseri’de ön plana çıkması gerektiğine inandığımız gibi Çerkes Peyniri konusunda ne yapacağız dedik. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve derneğimiz olmak üzere bu dört paydaş kurum ortaklaşa ORAN’a bir sürece aldık. Çerkes Peyniri’nin en önemli özelliği yapımında maya kullanılmaması. Kendi suyunu kullanıyoruz. Bu su da 20 gün bekleyip fermente olduktan sonra kullanılabiliyor. Fakat orada şöyle bir şey var. Bizim ORAN’a verdiğimiz Çerkes Peyniri projesinde bir paydaş daha var. Almış olduğumuz desteklerin hepsi sadece Çerkes Peyniri üretimi için değil Sarıoğlan Süt Toplama Birliği’nin de bir projesi var. Yarısı bizim yarısı onların. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın ve özellikle Pınarbaşı Belediye Başkanımızın bu konudaki ciddi destekleriyle Örenşehir nahiyesinde terkedilmiş, bırakılmış bir karakolu bize kiraya verdiler. Büyükşehir Belediyemiz oranın tamiratını yaptı. Biz de o bölgenin sütünü toplayıp 10 tane kadın istihdamı sağlayarak Çerkes Peyniri’nin üretimini yapacağız.”
Peynir üretimi için gerekli sütün karşılanması adına yeterli hayvanın olup olmadığına yönelik soruya Görücü şöyle cevap verdi: “O bölgede gerekli araştırmaları yapmadan böyle bir girişimde bulunmadık. Örenşehir bölgesinde bulunan köylerin muhtarlarıyla toplantılar yapıldı ve hangi aylarda ne kadar süte ihtiyaç duyulacağını, ne kadarlık süt üretildiğini tespit ettiler ve uygun olduğu kanaati oluşunca bu yola çıktık. Öte yandan, Çerkes Peyniri’nin üretileceği bölge Uzunyayla da olacağı için coğrafik işaret de alıyoruz biz oraya. Coğrafik işaret almak şu anlama geliyor. Çerkes Peyniri üretmek isteyenler ya o köylere yatırım yapacaklar ya da istihdam sağlayacaklar.”
Başkan Görücü Çerkes Peyniri hakkında şu bilgileri verdi: “Çerkeslerin yaşadığı Uzunyayla bölgesi ve bu bölgenin bitki örtüsü böylece büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması ve kültürümüz olan Çerkes kültürünün, özellikle mutfak kültürünün bir ürünü olması sebebiyle başkanlığını yaptığım Birleşik Kafkasya Derneği’mizin de kendi kültürümüzle ilgili bir ürününün özellikle Kayseri’de ön plana çıkması gerektiğine inandığımız gibi Çerkes Peyniri konusunda ne yapacağız dedik. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü ve derneğimiz olmak üzere bu dört paydaş kurum ortaklaşa ORAN’a bir sürece aldık. Çerkes Peyniri’nin en önemli özelliği yapımında maya kullanılmaması. Kendi suyunu kullanıyoruz. Bu su da 20 gün bekleyip fermente olduktan sonra kullanılabiliyor. Fakat orada şöyle bir şey var. Bizim ORAN’a verdiğimiz Çerkes Peyniri projesinde bir paydaş daha var. Almış olduğumuz desteklerin hepsi sadece Çerkes Peyniri üretimi için değil Sarıoğlan Süt Toplama Birliği’nin de bir projesi var. Yarısı bizim yarısı onların. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın ve özellikle Pınarbaşı Belediye Başkanımızın bu konudaki ciddi destekleriyle Örenşehir nahiyesinde terkedilmiş, bırakılmış bir karakolu bize kiraya verdiler. Büyükşehir Belediyemiz oranın tamiratını yaptı. Biz de o bölgenin sütünü toplayıp 10 tane kadın istihdamı sağlayarak Çerkes Peyniri’nin üretimini yapacağız.”
Peynir üretimi için gerekli sütün karşılanması adına yeterli hayvanın olup olmadığına yönelik soruya Görücü şöyle cevap verdi: “O bölgede gerekli araştırmaları yapmadan böyle bir girişimde bulunmadık. Örenşehir bölgesinde bulunan köylerin muhtarlarıyla toplantılar yapıldı ve hangi aylarda ne kadar süte ihtiyaç duyulacağını, ne kadarlık süt üretildiğini tespit ettiler ve uygun olduğu kanaati oluşunca bu yola çıktık. Öte yandan, Çerkes Peyniri’nin üretileceği bölge Uzunyayla da olacağı için coğrafik işaret de alıyoruz biz oraya. Coğrafik işaret almak şu anlama geliyor. Çerkes Peyniri üretmek isteyenler ya o köylere yatırım yapacaklar ya da istihdam sağlayacaklar.”
Haber: Ekrem Nazlı