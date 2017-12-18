Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılı bütçesi kabul edildi

Büyükşehirlerin oluşmasının, buradaki insanların daha çok tüketmesine ve çok kirletmesine neden olmaya başladığını dile getiren Özhaseki, “Çok üretmeye başladık, çok tüketmeye başladık. Eskiden az üretiyorduk, az tüketiyorduk ve çevreyi de kirletmiyorduk ama büyük şehirlerin oluşumuyla birlikte bu denge de bozuldu ne yazık ki.” diye konuştu.

BM´nin yayınladığı rapora göre, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağını belirten Özhaseki, israf çılgınlığının arttığını, devasa büyümenin, yaşamı ve ekosistemi zedelediğini vurguladı.

Çevreyi, emanet olarak gördüklerine işaret eden Özhaseki, çocuklarına teslim edecekleri en kıymetli varlıklarının çevre olduğunu söyledi.

Bakan Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başlatıp gelecek yıl Ankara´da tüm kamu kurumlarına yaygınlaştıracakları bir projelerinin, Sıfır Atık Projesinin bulunduğunu bildirdi.

Sıfır Atık Projesinde, önce kaynağında ayrıştırma yapıldığını, sonra en son kalan, organik olarak ortaya çıkan malzemeyi gübre haline getirdiklerini, dışarıya atık çıkmadığını anlatan Özhaseki, bunu gelecek yıl Ankara bünyesinde bütün kamu kuruluşlarında ve topluca yaşanılan yerlerde uygulamaya başlayacaklarını, sonra Türkiye´ye yaygınlaştıracaklarını belirtti.

Özhaseki, 2000´li yılların başında nüfusun sadece yüzde 35´ine hitap eden bölümde atık su arıtma hizmetleri verilirken bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 82´sinin dışarıya attığı atıkların hepsini temizleyerek doğaya verdiklerini anlattı.

Kurulu kapasitesi günlük 10 binin üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışına online izleme tesisi kurduklarını dile getiren Özhaseki, şunları söyledi:

“2012´de 30 tesisle başlayan sürekli atık su izleme çalışmalarında entegrasyonu sağlanan tesis sayısı da günümüzde 220´ye yükselmiştir. Atık su arıtma tesisi yönetimlerini teşvik etmek amacıyla son 6 ayda, atık su arıtma tesislerinin enerji giderlerinin yüzde 50´sine tekabül eden 216 milyon lirayı bakanlığımız karşılamıştır. 2017´de 63 milyon lira daha belediyelerimize bu konuda yardım yapılacaktır.”

Bakan Özhaseki, 2002´de 151 olan mavi bayraklı plaj sayısının 2017´de 454´e ulaştığını dile getirerek, bu noktada dünya ikincisi olduklarını söyledi.

Hava kalitesi izleme ağı çalışmalarına da değinen Özhaseki, 2005´te 36 istasyonla başlatılan bu faaliyetin, bugün 81 ilde, 253 istasyona genişletildiğini vurguladı.

Özhaseki, egzoz emisyonlarının ölçümü hakkında da bilgi vererek, sürekli ölçüm sistemiyle büyük sanayi tesislerinden 270´inin ve bunlara ait 609 bacanın, bakanlığınca 7/24 gerçek zamanlı olarak takip edildiğini belirtti.

Türkiye´nin, iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen görevi kararlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Özhaseki, 2004´te BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi´ne ve 2009´da Kyoto Protokolü´ne taraf olduklarını anımsattı.

Kurum Haberi