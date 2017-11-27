Çiftçi, borçların ertelenmesini bekliyor

Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarımda çözüm bekleyen yapısal sorunlarının yanı sıra finansmanın da çiftçiyi en fazla zorlayan konulardan biri olduğunu belirtti. Çiftçinin, üretim sezonunun başından itibaren para harcadığına, ancak hasattan sonra ürününü satarak elde ettiği gelirle borçlarını kapatabildiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

“Çiftçimiz ürünü yetiştirmek için sürekli elini cebine atıyor ancak yılda bir kez gelir elde ediyor. Doğal afet olmaz, hasat iyi geçer ve ürün de makul bir fiyata satılırsa çiftçimiz borcunu kapatabiliyor. Bu olmazsa çiftçimiz, borcunu sürekli ertelemek zorunda kalıyor. Doğal afetler, yapısal sorunlar, girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle tarımsal üretimden yeterli geliri elde edemeyen çiftçimiz, gittikçe artan miktarda daha fazla krediye ihtiyaç duyuyor. Borcu borçla kapatmak durumunda kalan çiftçilerimizin sayısının çoğalması, faiz oranları ve masrafların yüksekliği nedeniyle çiftçimizin geri ödeme kapasitesi azalıyor, bundan dolayı da kredi borçları artıyor. Yaşanan doğal afetler, pazarlama sorunları, artan üretim maliyetleri çiftçimizi, eski borcunu kapatmadan yeni kredi kullanmaya mecbur ediyor.”

Kurum Haberi







