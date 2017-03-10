Çiftçi eğitimine Bakan Yılmaz da katıldı

Kayseri Şeker tarafından yapılan çiftçi eğitim seminerine, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla ve Gemerek Kaymakamları, Ak Parti İl ve İlçe Başkanları Yönetim kurulu üyeleri, Şarkışla ve Belde Belediye Başkanları, Sivas İl Protokolü hep birlikte Çiftçi Eğitim Seminerine katıldı. Bu katılım devletin çiftçiye, çiftçinin eğitiminin önemine ve Kayseri Şeker’e verdiği değerin göstergesi olarak değerlendirildi.

Bölge çiftçilerinin eğitim seminerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; Her konuda eğitimin şart olduğunu belirterek Kayseri Şeker tarafından çiftçilere yönelik olarak düzenlenen eğitim seminerlerinin önemine dikkat çekti.

İsmet Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyor. Bugün 122 milyar lira eğitime ayırıyoruz. Toplam bütçenin yüzde 20'si. Savunma, sağlık bunun gerisinde." dedi.

Türkiye'nin eğitimden daha önemli bir konusunun olmadığını dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin eğitimi iyi gidiyor. Gayretimiz ise eğitimin kalitesini artırmak. Türkiye'yi iyi bir noktaya getirdik ama hedefimiz burası değil. Hedefimiz Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi haline getirmek, çiftçimizi ve insanımızı müreffeh kılmak, yarınından kaygı duymayacak bir hale getirmek. Bunun için de eğitim şart." diye konuştu.

Yılmaz, eğitim için çok büyük icraatlar yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, bütçesinden en fazla payı eğitime ayırıyor. Bugün 122 milyar lira eğitime ayırıyoruz. Toplam bütçenin yüzde 20'si. Savunma, sağlık bunun gerisinde. Türkiye'nin en önemli kaynağını eğitime ayırıyoruz. Bizim için her bir insan çok önemlidir. Hiçbir kimseyi eğitimden mahrum bırakmamak lazım.. Şuna emin olun eğitimde geçmişten kat kat iyiyiz. Eksikliklerimizi biliyoruz çünkü hedefimiz büyük. Eğitimde geleceğe umutla bakarız, eğitim iyi bir yolda gidiyor daha iyiyi daha kaliteliyi arıyoruz. Daha iyi bir noktaya gitmek için daha iyi bir yönetime sahip olmamız lazım. dedi.

Bakan Yılmaz Şeyh Edebali'den de bir örnek vererek; Zümrüdü Anka’nı iyi seç ki Kafdağı sana yakın olsun. Zümrüdü Anka Rehber yol gösterici Kafdağı Türkiye'nin hayali Yeniden büyük Türkiye 2023 te Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birine sahip olmak. İnsanı zengin ve özgür kılmak. Başta Hüseyin Akay olmak üzere Kayseri Şekerin bütün yöneticilerine ve Kayseri Şeker Ailesinin bütün temsilcilerine teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık eylesin diyorum dedi.

Sivas Valisi Davut Gül ise, Kayseri Şeker tarafından düzenlenen eğitim programının hayırlı olmasını diliyorum. Bölge çiftçilerimizin sorunlarını Daha önceden bölgede Kaymakamlık yapmam hasebiyle çok iyi biliyorum ve Çözümü için gayret ediyoruz" dedi.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’da "Milli Eğitim Bakanımızın Kayseri Şeker tarafından düzenlenen Çiftçi eğitim seminerine teşrifi; Bakanımızın ve Devletimizin Kayseri Şeker'e ve Kayseri Şeker Çiftçisine verdiği değeri ve önemin göstergesidir. Aynı zamanda bizim sorunlarımıza da ne kadar ilgi alaka gösterdiğinin ifadesidir. Bakanımız bölgeye yapılan sulama göletleri ve sulama sistemleri ile de yakından ilgilenerek çiftçinin ve bölgenin sorunlarına duyduğu ilgiyi göstermektedir. Bu bizim için gerçekten büyük bir fırsattır. Kayseri Şeker Fabrikasının 6 senede geldiği nokta ortadadır. Bu başarılı durum Devletimiz son günlerde gündemde olan Varlık Fonuna Kayseri Şeker’in Özelleştirme idaresindeki yüzde 10’luk hissesinin devri ile de biz kez daha tescillendi. Kayseri şeker fabrikasının özelleştirmede olan hissesinin yüzde 10’u varlık fonuna devredildi. Varlık Fonuna devredilen kuruluşlara baktığımız zaman Türkiye’nin en çok kar eden kuruluşları olduğunu görüyoruz. Umarım bu yatırımlar için önemli bir fon oluşturacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı da bir güç oluşturacak. Bu kadar büyük kuruluşların içinde bizimde olmamız bizim değerimizin ne denli yüksek olduğunun göstergesidir" diye konuştu.

İHA

