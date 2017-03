Çiftçi eğitimine milletvekillerinden tam destek

Kayseri Şeker tarafından 63.Kampanya döneminde pancar alım kampanyasında fabrika merkezlerine gelecek pancarın belirli program dahilinde sökümü ve tesellümünü içine alan Randevulu sistem hakkında çiftçilere yönelik olarak verilen eğitim semineri Develi Kadın ve Gençlik Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Develi Bölgesi Çiftçi eğitim seminerine; Kayseri Milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve İsmail Emrah Karayel, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan, Gıda ve Tarım İlçe Müdürü Murat Hodul, Sulama Birlikleri, Ziraat Odası ve diğer STK temsilcileri ile Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer,ve bölge çiftçileri katıldı.

Karayel’den Şekere övgü

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri Şeker’in borç batağından kurtularak, kara geçtiğini ve çiftçisine sahip çıkan bir kurum haline geldiğini söyledi.

Çiftçi eğitim seminerlerinde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, neden bu tür seminerlere katıldıklarına ilişkin açıklama yaparak; “Bize Kayseri Şeker’in çiftçi eğitim toplantılarına “Kardeşim siz milletvekilleri olarak neden gidiyorsunuz?” diyorlar. “Eğitimler siyasi toplantılar değil ama birebir siyaseti ilgilendiriyor. Çünkü Kayseri’de 14 bin pancar eken çiftçilerimiz var. Bunları 5 ile çarpın 70-80 bin insan eder. Bu kadar insandan bir sıkıntı çıktığı zaman konu direk siyasete geliyor. Kayseri Şeker’in işini çözen yine siyaset oldu. Çünkü çiftçilerimizi ilgilendiriyor, çiftçilerimiz mağdur oluyor. Siyasette bu işin düzeltilmesi için ne gerekiyorsa yapar. Önceki borcu herkes biliyor. Yüz milyonlarca borçtan bahsediliyor. Şimdi ne oldu? Bu borç bitti. Başkan Akay, 6 senede borcu bitirdi ve Kayseri Şeker kara geçti. Çiftçiye gübresinde, avansında her şeyine yardım ediyor. Bunları nasıl yapıyor peki denilirse; çalmadı çırpmadı çiftçinin hakkını çiftçiye verdi. Kurumumuza sahip çıkacağız doğru olanın yanında yer alacağız” şeklinde konuştu.

Dedeoğlu: Her daim çiftçisini düşünen bir kurum var

Seminerde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise "Kayseri Şeker’in son 5-6 yılda nereden nereye geldiğini hep birlikte görmekteyiz. Daha önceki dönemlerde 8 ay para alamayan bir kurum şuan iyi bir noktaya gelmiş ve varlık fonunda hissedar oluyor. Bunu ben çok önemsiyorum. Çiftçi kardeşlerimin geleceği huzuru için iyi bir karar vereceğinizi düşünüyorum. Bir kurum başarılı bir noktaya geliyorsa oraya rağbet çoğalır. İştahları kabaranlara fırsat vermeyin. Biz de Kayseri Milletvekilleri olarak hiç ayrım yapmadan devamlı Hüseyin Akay başkanın yanındayız. Ankara da çiftçi kardeşlerimizin her zaman hizmetinizde olduğumuz bilinmeli." dedi.



Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Desteklerinden dolayı milletvekillerine teşekkür ederek; “Kayseri Şeker Fabrikasının 6 senede geldiği nokta ortadadır. Bu başarılı durum Devletimiz son günlerde gündemde olan Varlık Fonuna Kayseri Şeker’in Özelleştirme idaresindeki yüzde 10’luk hissesinin devri ile de biz kez daha tescillendi. Kayseri şeker fabrikasının özelleştirmede olan hissesinin yüzde 10 u varlık fonuna devredildi. Varlık Fonuna devredilen kuruluşlara baktığımız zaman Türkiye’nin en çok kar eden kuruluşları olduğunu görüyoruz. Umarım bu yatırımlar için önemli bir fon oluşturacak. Türkiye üzerinde oynanan oyunlara karşı da bir güç oluşturacak. Bu kadar büyük kuruluşların içinde bizimde olmamız bizim değerimizin ne denli yüksek olduğunun göstergesidir" şeklinde konuştu.

