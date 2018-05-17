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Çiftçi zirvesi

Kayseri Şeker yöneticileri Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan Tokat-Zile Bölgesi çiftçileri ile bir araya geldi.

Çiftçi zirvesi
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası  Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı, Birim Müdürleri ve diğer yetkililerin de hazır bulunduğu çiftçi buluşması Zile İlçesi TAVPA tesislerinde yapıldı.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Turhal Şeker fabrikası ile ilgili olarak   Özelleştirme idaresi ile 7 Haziran tarihinde sözleşme imzalanacağını belirtti.
Başkan Akay; şeker pancarı tarımında mayıs ayında ekim, sulama ve çapa döneminin yoğun olarak yaşandığı bir dönem olması nedeniyle Turhal bölgesinde pancar ekimi yapan çiftçilerle ön görüşme yapmak ve tanışmak amacıyla çiftçi buluşmaları başlattıklarını söyledi.
Turhal Şeker Fabrikası ile sözleşmeli pancar ekimi yapan 9 bölge çiftçilerinin  Kayseri Şeker’e bağlı 12 Bölge çiftçilerinin 7 yılda elde ettiği imkanlara 2-3 yılda kavuşabilecekleri müjdesini verdi.
Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;
"Bilindiği üzere Kayseri Şeker Fabrikası bir çiftçi kuruluşudur. Dolayısıyla Çiftçinin ve Milletin malıdır. Bizler  Kayseri Şeker’in yöneticileri olmak yanında  aslında  çiftçilerimizin emanetçileriyiz. Kayseri Şeker fabrikasında yedi senedir bu anlayışla görev yaptık ve önemli gelişmeler sağladık. 2011 yılı öncesinde  batmaktan olan şirket Şimdi  pancar taban fiyatlarını belirlemede  farklılıklar oluşturmaya  başladı. Mesela ikinci sene Türkşeker'in verdiği pancar taban fiyatına  dört lira, üçüncü sene beş lira, dördüncü sene altı lira fazlasını verebilirdik. Daha sonra da Çiftçi Meclisi toplantısında  çiftçilerimiz On lira fazla verilmesini talep ettiler. Yönetim Kurulumuz ile görüşerek talepleri kabul edildi ve o zamandan beri Türk Şeker’in verdiği fiyattan tonda on lira fazla vermeye başladık.
Pancar tarımını geliştirmek ve pancar tarımından çiftçimizin daha çok gelir elde etmesini sağlamak amacıyla,  Pancara fazla taban fiyatı dışında Pancarı tarladan Maus ile yükleme  sistemi geliştirdik. Bu alet sayesinde hem pancarın toprağından, çamurundan temizliyoruz hem de beş dakikada yirmi beş tonluk kamyonu yüklüyoruz. Böylece Nakliyecilerimiz de seferlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş oluyorlar.
Ayrıca yoğun bir şekilde prim uygulamaları gerçekleştirdik. Kayseri, Yozgat ve Sivas’ın Kayseri Şeker’e bağlı  sözleşmeli pancar ekimi  yapılan bölgelerinde   toprak analizleri  gerçekleştirerek  pancarın ve de toprağın ihtiyacı olan gübre üretimi yaptırmaya başladık.
Yani sadece çiftçimize artı bir fiyat uygulamasını yeterli bulmadık. Çiftçimizin işini kolaylaştırmanın yanında verimliliği ve şeker oranını artırma konusunda çalışmalar yaptık.  Bu ve benzeri  uygulamalar sayesinde  işin doğrusu Türkiye'de Kayseri şeker çiftçisi şeker pancarında en yüksek geliri elde eder, para kazanır  hale geldi. Turhal Şeker’e bağlı çiftçilerimizin de bu imkanlara kavuşmasını en kısa zamanda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Toplantı esnasında  söz alan Zile Bölge çiftçileri Turhal Şeker Fabrikasını Kayseri Şeker’in almasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kayseri Şeker çiftçilerinin elde ettiği haklardan bir an önce kendilerinin de yararlanmak istediklerini belirttiler.
İHA
 
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