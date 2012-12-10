Çiftçi'de Esnaf'da Dertli

Dünyanın en önemli sulak alanlarından bir tanesi olarak gösterilen ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde geçimini sazlıktan sağlayan çiftçiler, son yıllarda hayli dertli.

Bölgede geçimini sazlıktan sağlayan yüzlerce aile, ürünlerin satışı, nakliyesi ve ihracatı sırasında aşırı yüksek vergiler alındığını iddia ederek, böyle giderse sazlık hasadının son bulacağını söyledi. Bölgede başta Sindelhöyük olmak üzere yaklaşık 5 ayrı köy ve 150 ye yakın hanenin bu sayede geçimini sağladığını belirten bölge çiftçileri, son iki yıl içerisinde alınan yüksek vergilerden dolayı hasadı yapılan sazlıkları ve kamışları tüccarlara satamadıklarını, satanların ise yarı yarıya zarar ettiğini ileri sürdü.

Hasat zamanı süresince bölgedeki alanlara kurdukları çadırların içerisinde kalan çiftçilerden Soner Somuncu, iki yıl öncesine kadar tüccarların ürünlerini ellerinde bırakmadan satın aldığın belirterek, 2011 yılının ortalarından bu yana tüccarların yüksek vergiler nedeniyle sazlık alımını azalttığını, alım için teklif edilen taban fiyatlarının maliyetin çok çok altında olduğunu söyledi.

Tüccar Ramazan Yücel ise, bölgedeki yetişen tarım ürünlerinin Bakanlık tarafından Orman Ürünleri statüsüne sokulduğunu iddia ederek, “Türkiye’de ve Avrupa’da satışını gerçekleştirdiğimiz sazlıklar artık eskiden olduğu gibi kolay bir şekilde üretilip satılamıyor. Önceleri sazlıkların nakil ve ticaretini yapabilmek için yıllık olarak ödediğimiz 750 liralık vergi artık ton başına Ticaret ve Nakliye başına 150 liraya yükseltildi. Bu vergilerin matematiksel olarak yüzde 10 bin arttığı anlamına gelmektedir. Başta sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız ile Kayseri valimizin bu konuya eğilmelerini, çiftçimizin ve esnafımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.