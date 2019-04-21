Çiftçiler, aracıları aradan çıkarttı

Kayseri'de, tanzim satış noktasını kurma fikrini ortaya atan Ramazan Kılınç, “Kahve ortamında arkadaşlarla otururken sürekli olarak yakındığımız nokta gübre, yem, mısır tohumu gibi ürünlerin pahalı olduğunu konuşuyorduk. Ne yapılması gerektiğini, bu fiyatları nasıl aşağı çekebiliriz bunu konuştuk. Arkadaşlar bize destek oldular. Biraz zorluklar çektik ama neticesini şu anda alıyoruz. Yemler ve gübreler pahalı, dolar ve avro fiyatlarının yüksekliği bahane ediliyor ama arkadaşlarla bir olarak aracıları aradan çıkardık. Ürünlerin tonunda 300-400 TL fark ediyor. Yem konusunda da 15-20 TL arada fark oluyor. Bunu kendi aramızda bir grup kurarak tanzim noktası oluşturduk. Bir kamyon ile başlamıştık şu anda 4 kamyon oldu. Gübreye de yeni başladık bir kamyon geldi şu anda. Yüksek miktarda olan açığı kapatmak için aracıyı aradan çıkarttık. Milletimiz ile alışveriş yapıyoruz. Yaklaşık 4.5 milyonluk alışveriş yaptık. Bunun karşılığında 250 bin TL vatandaşlarımızın yanında kaldı. Bunun da devamını getireceğiz. Aracıyı aradan çıkardık, karımızı cebimizde koymak istiyoruz. Bunun peşindeyiz biz” dedi.



Tanzim satış noktasını kuranlardan çiftçi Nuh Güllü, “Ülkemize karşı yapılan ekonomik baskılar ve ekonomik savaştan dolayı hayvancılık ve tarımın gerçekten zor dönemler yaşadığı bu zamanda vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek bir tanzim satış noktası kurduk. Fiyatlarımız piyasa şartlarının çok altında olup, fırsatçılığa mahal vermeden devam ediyoruz. Fabrikadan halka satış yapıyoruz” diye konuştu.

Tanzim satış noktasındaki fiyatların, piyasadaki fiyatlardan daha uygun olduğunu söyleyen çiftçiler ise "Çiftçi arkadaşlarımız burada bir tanzim satış noktası oluşturmuşlar. Yem ve gübre fiyatları gayet uygun ve biz de buradan alışveriş yapıyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

