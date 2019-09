Çiftçiler için Panşeker Kart uygulamasını başlattı

“PANŞEKER KART” olarak tanımlanan ve Kayseri Şeker’e ait Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat ve Nevşehir olmak üzere 5 Vilayette ilk etapta 15 bin çiftçiye, Bölge müdürlükleri ile Kayseri Şeker’e bağlı Şeker fabrikalarında hizmet verecek olan 35 adet “PANŞEKER MATİK” ler çiftçilerin hizmetine sunuldu.



Panşeker kartların ve Panşeker matiklerin hizmete sunulması ile ilgili olarak Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay yaptığı açıklamada: Biz her yıl uygulamalarımızda ilkleri gerçekleştiren bir yönetim anlayışına sahibiz. Her sene bir takım yenilikler ve gelişmeler sağlamak durumundayız. Bu sene de özellikle küspe kartıyla ilgili olarak Fabrikamız bünyesindeki bilgi teknolojileri birimi personelimizin yaklaşık bir yıllık bir çalışması sonucunda Panşeker kart hizmetini Çiftçimizin hizmetine sunmuş bulunmaktayız dedi.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Çiftçilerimize Panşeker kartları dağıtıldı. Kartları kullanacakları ATM’lerde oluşturuldu. Bu da Türkiye’de bir ilk uygulama olup inşallah bu sistemin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum.

Arkadaşlarımız gece gündüz bu gayretin içerisindeler bunu düşünmek bunu ortaya koymak kolay bir şey değil. Bu konuda fedakârca gayret gösteren bu konuda başarı ortaya koyan arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Onların bu işi başarmış olması bizim için de bir gurur vesilesi olmuştur. Kayseri Şeker bu anlamda her sene ilkleri uygulayan bir kuruluş. Bunu inşallah önümüzdeki yıllarda başka konularda da yeni gelişmeler sağlamak ümidindeyiz.

Bizim çiftçimiz ve çalışanlarımız hiçbir konuda emsallerinin gerisinde değildir. Bu sektördeki hiçbir şirket hiçbir konuda bizden ileri değildir. Her zaman Kayseri Şeker ilk, öncü ve gelişmeci uygulamalarıyla da öncü bir şirket olmaya devam edecektir.



Öte yandan; Panşeker kartlar ile Çiftçiler birçok işlem gerçekleştirebilecekleri, kart şifrelerini ve SMS onayını kullanarak güvenli bir şekilde giriş yapmak suretiyle küspe ile ilgili bütün işlemlerini bu kart üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtildi.