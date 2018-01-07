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Çiftçilere mazot müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında Tarımda iki önemli kalem olan mazot ve yeme, çok büyük destekler verileceğini açıkladı.

Çiftçilere mazot müjdesi!
“AK Parti iktidarı olarak tarım desteklerini kaldıran değil, köylülerimizin yanında olan olduk” diyen Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi:
 “Tarım desteklerini 7 kat artırdık. Kırşehir'i hayvancılık alanında desteklemeye devam edeceğiz. 2002'de 36 milyarla devraldığımız tarımdaki milli geliri 161 milyara çıkardık. 4 kat daha büyüttük. Türkiye tarımda da bir numara oldu. Tarım sigortası uygulamasını başlattık. Gübrede KDV'yi kaldırdık. 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarım da iki önemli kalem olan mazot ve yeme çok büyük destekler vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.”
 
(finanshaber)



 
 
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