Çiftçilerin borçları erteleniyor

İl Müdür Vekili Erkan Alkan, 29 Kasım’da yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılında çeşitli afetler nedeniyle, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde 30 oranında zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup üretim faaliyetlerine devam eden çiftçilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi borçlarının bir yıl ertelenmesine karar verildiğini söyledi.

Alkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çeşitli afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az yüzde30 oranında zarar gören ve bu durumları İl/İlçe Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen çiftçilerimizin düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçları yüzde3 faizle bir yıl süreyle ertelenecektir.

Borç Ertelemesi ile ilgili çalışmalar İl ve İlçe Müdürlüklerimizde başlamış olup çeşitli afetlerden etkilenen bütün çiftçilerimizin borç erteleme imkanından faydalanabilmesi için en kısa sürede bağlı oldukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne müracaat etmeleri rica olunur. Çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi ile ilgili İlçe Hasar Tespit Komisyonu Kararından sonra borç ertelemesi isteyen üreticilerimizin 1 ay içerisinde Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine de dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.”

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