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Çiftçilerle Etkili İletişim Kurulacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) 2012 Yılı Teknik Destek Programı için hazırlanan ve desteklenen “Çiftçilerle ve Üreticilerle İletişim Köprüleri Kuruyoruz” projesinin Kişisel Gelişim ve İletişim eğitimleri başladı.

Çiftçilerle Etkili İletişim Kurulacak
19 Şubat 2013 tarihine kadar sürecek olan eğitimler; Kişisel Gelişim Uzmanı Nilgün Tuluk tarafından verilecek. Eğitimler idari personel, Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Gıda Kontrolörü, Tekniker ve Teknisyenlerden oluşan toplam 240 personelin katılımıyla gerçekleşecek. Katılımcılara, “Etkili İletişim Bilinci, İletişim Engelleri, Empati, Beden Dilini Etkin Kullanma, İkna Yöntemleri, Stres-Zaman-Öfke Yönetimi konularında eğitim verilecek.
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