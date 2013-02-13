Çiftçilerle Etkili İletişim Kurulacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) 2012 Yılı Teknik Destek Programı için hazırlanan ve desteklenen “Çiftçilerle ve Üreticilerle İletişim Köprüleri Kuruyoruz” projesinin Kişisel Gelişim ve İletişim eğitimleri başladı.

13 Şubat 2013 Çarşamba 11:41