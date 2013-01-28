Çiftçilerle İletişim Köprüleri Kurulacak

Projenin uygulamaya değer görülmesinin ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile ORAN arasında proje sözleşmesi imzalandı. Proje ile birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, başta gıda kontrolörleri olmak üzere toplam 240 personele “Kişisel Gelişim ve Etkili İletişim” konusunda eğitim verecek. Eğitimler, Kişisel Gelişim uzmanı tarafından 11-19 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yapılacak eğitimde; kurum çalışanlarına stres ve öfke yönetimi, empati, ikna yöntemleri, beden dilini etkin kullanma, takım çalışması ve liderlik, etkili iletişim teknikleri konularında bilgi verilecek.