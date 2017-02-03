Çiğ süt düzenlemesine üretici birliklerinden destek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, sağlıklı ve güvenilir çiğ sütün tüketiciye doğrudan arzına ilişkin düzenlemeye üretici birliklerinden destek geldi.

Vatandaşların sağlıklı çiğ süt tüketmeleri için üretim ve dağıtım zincirindeki olumsuzlukları gidermeyi amaçlayan düzenleme, sütün sağımından tüketiciye ulaşıncaya kadarki aşamalarının kriterlerini belirlerken, orta ve büyük ölçekli süt işletmelerinin de ari işletme hüviyetine kavuşmalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yaptığı açıklamada, yeni düzenlemenin hastalıktan ari işletme sayılarının daha da artmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

"Aracılar ortadan kalkacak"

Keskin, düzenlemeyi desteklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, çiğ sütün tüketiciye doğrudan arzına ilişkin düzenlemeyi birlik olarak destekliyoruz. Uygulamanın hayata geçirilmesiyle sağlıklı hayvan sayıları artacak ve üreticiler kaliteli, hijyenik üretime teşvik edilecek. Ayrıca sütlerin değer fiyattan doğrudan tüketime sunulması açısından üreticilerin kar oranı artacak. Aracıların ortadan kalkmasıyla da tüketici kaliteli hijyenik ve ekonomik süt tüketmiş olacak. Böylelikle hem üretici hem tüketici kazanmış olacak."

"Çiğ süt piyasada dengeleyici bir özelliğe sahip"

Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz da çiğ sütün tüketiciye gayri resmi yollardan değil yasal yollardan ulaşmasının, hem çiftçileri hem de tüketicileri mutlu edeceğini söyledi.

Özkurnaz, bu durumun, hayvancılığın daha çok gelişmesini, süt ve süt ürünlerine talebin daha çok artmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çiğ süt piyasada dengeleyici bir özelliğe sahip. Üreticimiz, sütün fiyatının daha yüksek olmasını ve girdi maliyetlerinin daha düşük olmasını sağlamak adına bir uğraş içerisindedir."

Özkurnaz, ülke genelinde 45 bin büyük işletme olduğunu, bu işletmelerden 17 bin 800'ünün hastalıktan ari işletme olarak belgeleri ve sertifikalarının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tüketiciler, buralarda üretilecek çiğ sütü rahatlıkla alabilecek, hatta yoğurdunu peynirini yapıp yeme rahatlığını da bulabilecek. Ülkemizde yıllık ortalama 18,5 milyon ton süt üretiminin yapıldığı bir ortamda baktığımızda sütçülüğün hijyenik koşullarda yapıldığı en iyi illerden bir tanesi de Çanakkale'dir.

AA

